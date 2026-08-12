Temmuz ayında okyanus sıcaklığı tarihi rekor kırdı

2026 yılı temmuz ayında küresel okyanus yüzeyinin ortalama sıcaklığı, gözlem tarihindeki bu ay için en yüksek seviyeye ulaştı. Açıklama, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi bünyesindeki Kopernik İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yapıldı.

Rapora göre 2026 yılı temmuzu, dünya genelinde gözlem tarihinin en sıcak ikinci temmuzu oldu. İlk sıradaki rekor ise 2023 yılının temmuz ayına ait. Geçen ay kara yüzeyinin küresel ortalama sıcaklığı 16,9 derece olarak ölçüldü ve 1991–2020 yılları arasındaki temmuz ortalamasının 0,67 derece üzerinde gerçekleşti.

Avrupa'da da olağan dışı sıcaklıklar görüldü. Kıtadaki kara yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20,49 dereceye ulaştı. Özellikle Batı Avrupa'da sıcak ve kurak hava etkisini artırırken İspanya ve Fransa'da büyük orman yangınları çıktı.

Okyanus yüzeyinin ortalama sıcaklığı ise 20,96 derece olarak ölçüldü ve 2023 yılında kaydedilen önceki rekoru da aştı. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda El Niño olayının küresel okyanus sıcaklığı üzerindeki etkisini daha da artırabileceğini öngörüyor.