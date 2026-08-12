Messi, babasının vefatı nedeniyle ABD'ye dönmeyi reddetti: Futbol dünyasında yas dolu anlar

Arjantinli efsane forvet Lionel Messi babası ve menajeri Jorge Messi'nin vefatının ardından ailesi ve yakınlarıyla birlikte olmak amacıyla profesyonel kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldı. Futbol yıldızı, bir sonraki duyuruya kadar ülkesinde kalacak ve ABD'ye dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

Bu acı haber ve ayrıntılar hakkında Arjantin'in DobleAmarilla yayını ile önde gelen uluslararası spor kaynakları bilgi veriyor.

Ağır kayıp ve aile kararı

Babasının vefatına ilişkin acı haber Lionel Messi'yi derinden sarstı. Bu ağır kaybın ardından 39 yaşındaki forvet, ABD'deki tüm planlarını ve Inter Miami'deki görevini askıya alarak ailesinin yanında olmak için acilen Arjantin'e uçtu.

Kaynaklara göre Messi, psikolojik olarak toparlanana ve ailesiyle birlikte bu zor günleri atlatana kadar sahalara dönmemeyi tercih etti.

Rosario'daki ağır hastalık ve Jorge Messi'nin rolü

Hatırlanacağı üzere Jorge Messi, Arjantin'in Rosario kentindeki kliniklerden birinde 68 yaşında hayatını kaybetti. Kaynakların aktardığına göre uzun süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu. Lionel, babasıyla düzenli olarak iletişim kuruyor ve sağlık durumunu yakından takip ediyordu.

Jorge Messi, Leo'nun yalnızca babası değil, aynı zamanda tüm futbol kariyeri boyunca en yakın danışmanı ve menajeriydi:

İlk adımlar: Newell's Old Boys akademi sisteminden Barcelona'ya transferine uzanan zorlu süreçte oğlunun yanında yer aldı;

Tarihî başarılar: Leo'nun 8 Ballon d'Or, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2022 Dünya Kupası zaferine ulaşmasında babasının organizasyonel ve psikolojik desteği paha biçilmezdi.

Futbol dünyasından taziye mesajları

Jorge Messi'nin vefatının ardından Arjantin Futbol Federasyonu, Barcelona, Newell's Old Boys ve Inter Miami kulüplerinin yanı sıra dünyanın önde gelen futbolcuları Messi ailesine derin taziyelerini iletiyor.

Inter Miami yönetimi, takım kaptanının kararını tamamen desteklediğini ve kendisine ihtiyaç duyduğu kadar süre verileceğini açıkladı.

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