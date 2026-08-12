Rafael Leao'nun Geleceği ve Milan Çevresindeki Transfer Durumu

·72·Spor
Rafael Leao'nun Geleceği ve Milan Çevresindeki Transfer Durumu

Milan'ın forveti Rafael Leao, sosyal medya üzerinden geleceğiyle ilgili söylentilere yanıt vererek tüm odağını yalnızca sahadaki oyununa verdiğini açıkladı. Goal.com'un haberine göre Portekizli futbolcu, çıkarlarını savunma hakkını yalnızca ailesine ve avukatlarına verdiğini belirterek başka hiç kimsenin onun adına konuşmaya hakkı olmadığını vurguladı. Bu açıklama, sezon arasındaki transfer döneminde yaşanan anlaşmazlıkların ardından kamuoyunun dikkatini çekti. Goal.com haber veriyor.

Milan yönetiminin Rafael Leao'yu satmaya hazır olduğu futbolcular arasında değerlendirdiği ortaya çıktı. Ancak transfer piyasasındaki görüşmeler, mali anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girdi. Kulüp futbolcu için en az 60 milyon avro talep ederken gelen teklifler çoğunlukla kiralama ve sonrasında satın alma seçeneklerini içeriyor ve 35-40 milyon avroyu geçmiyor. Bu durum, Milan'ın önümüzdeki transfer planlarını hayata geçirmesinin önünde ciddi bir engel oluşturuyor.

Türkiye Seçeneğinin Reddedilmesi

Transfer döneminde futbolcuyla Türkiye kulüplerinin, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiğine dair haberler yayıldı. Buna rağmen ne Milan kulübü sunulan mali şartlardan memnun kaldı ne de futbolcunun kendisi İstanbul'a taşınmayı kariyerinde ileriye doğru bir adım olarak gördü. Leao için Premier Lig veya La Liga kulüplerinden ciddi teklifler gelmesi bekleniyordu ancak şu ana kadar bu tür bir başvuru yapılmadı.

Futbolcunun yeni teknik direktör yönetimindeki 3-4-2-1 dizilişinde nasıl bir rol üstleneceği de belirsizliğini koruyor. Takımın en çok kazanan ve teknik açıdan en yetenekli oyuncularından biri olmasına rağmen, takımda kalması hâlinde bile ilk 11'deki yeri garanti değil. Leao'nun ayrılığının gerçekleşmemesi, kulübün yeni futbolcuları kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmeleri de durma noktasına getirdi.

Taraftarların Tepkisi ve Önümüzdeki Zorluklar

Transfer döneminin kapanmasına yalnızca birkaç gün kalması ve Serie A maçlarının başlamasının yaklaşması nedeniyle Portekizli forvetin yeni sezona hangi takımda başlayacağı hâlâ netlik kazanmadı. Futbolcunun yaz boyunca kulüpten uzaklaşıyor gibi görünmesi ve sergilediği memnuniyetsizlik belirtileri taraftarlar arasında da çeşitli soru işaretlerine yol açıyor. Leao Milan'da kalırsa tribünlerin güvenini yeniden kazanmak için sahada tüm gücünü ortaya koymak zorunda kalacak.

Rafael LeaoMilanTransferlerSerie AFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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