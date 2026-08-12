Lamine Yamal 19. yaş gününü kutlayıp antrenmanlara dönüyor

Barcelona ve İspanya Millî Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, yaz tatilini görkemli bir parti ve özel kutlamalarla tamamladı. Kısa süre önce Dünya Kupası şampiyonu olan genç forvet, Katalonya’da 19. yaş gününü kutladıktan sonra Hansi Flick yönetimindeki takımına dönmeye hazırlanıyor. Haberi El Español duyurdu. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Son yıllarda eşi benzeri görülmemiş başarılara imza atan Yamal için bu yaz adeta rüya gibi geçti. Avrupa şampiyonluğunun ardından İspanya ile 2026 Dünya Kupası’nın kupasını da kaldırdı. Millî takımda elde ettiği zaferlerin ardından futbolcuya sezon öncesi dinlenmesi için kısa bir tatil verilmişti.

Tatilinin büyük bölümünü Kolombiya’da geçiren yetenekli kanat oyuncusu, yerel taraftarlarla bir araya geldi ve güneşin tadını çıkardı. Ancak futbolcunun doğum günü, Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nın kritik aşamasına denk geldiği için 19. yaş gününü ancak Katalonya’ya döndükten sonra daha kapsamlı şekilde kutlayabildi.

Vilanova del Vallès’te görkemli parti

El Español’un haberine göre kutlama, Vilanova del Vallès bölgesindeki lüks Mas de Sant Llei kır evinde düzenlendi. Genellikle özel düğünler ve kapalı kurumsal etkinlikler için kullanılan mekân, Barcelona oyuncusuna en yakın arkadaşları ve takım arkadaşlarıyla huzur içinde vakit geçirme imkânı sundu.

Partiye yaklaşık 100 konuk davet edildi. İlginçtir ki etkinlik, geçen yıl 200’den fazla katılımcının yer aldığı ve “gangster” temasıyla düzenlenen 18. yaş günü kutlamasına kıyasla çok daha sakin ve özel bir formatta gerçekleştirildi. Buna rağmen gecede Yamal’ın Barcelona’daki bazı takım arkadaşları da yer aldı ve son başarılarını birlikte kutladılar.

Sezon öncesi antrenmanlara dönüş

Millî takım görevlerini tamamlayan Lamine Yamal, artık kulübüne katılmaya hazırlanıyor. Oyuncunun çarşamba günü Ciutat Esportiva Joan Gamper tesislerinde yapılacak antrenmanlara başlaması planlanıyor.

Amerika’daki Dünya Kupası finalinde Arjantin Millî Takımı’na karşı forma giyen genç futbolcu, sezon öncesi tatili uzatılan son oyuncu grubu arasında yer alıyordu. Artık Hansi Flick yönetimindeki teknik ekip eşliğinde La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçlarına hazırlanmaya başlayacak.