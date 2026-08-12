OpenAI Linux kullanıcıları için özel ChatGPT uygulamasını yayınladı

Yapay zekâ alanında lider şirket olarak tanınan OpenAI, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan ChatGPT sohbet botu için Linux işletim sistemine özel masaüstü uygulamasını resmen tanıttı. Bu adım, açık kaynak yazılım topluluğunun uzun süredir beklediği önemli bir gelişme olurken şirketin ürünlerini tüm ana bilgisayar platformlarında eksiksiz biçimde sunmasını sağladı. Bu haberi Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre OpenAI bu kararı, Linux kullanıcılarından gelen çok sayıda talebe yanıt olarak aldı. Şirket temsilcileri, bu küresel yayınla yalnızca standart ChatGPT'nin değil, ChatGPT Work ve Codex özelliklerinin de doğrudan Linux ortamına taşındığını belirtti. Uygulama şimdilik önizleme (preview) sürümü olarak dünya genelinde kullanıma sunuldu.

Desteklenen dağıtımlar ve özellikler

Günümüzde Linux ekosisteminde yüzlerce farklı işletim sistemi sürümü bulunuyor. OpenAI ise en kararlı ve popüler temel seçenekleri tercih etti. Yeni resmî uygulama özellikle aşağıdaki ana mimarilere uyarlanmıştır:

Ubuntu 24.04 ve 26.04 LTS masaüstü sürümleri

Debian 13 işletim sistemi

Fedora 43 ve 44 dağıtımları

Uzmanlara göre bu temel sürümler, diğer birçok alt dağıtım ve türev için de temel oluşturuyor. Bu nedenle diğer açık kaynak sistemlerin kullanıcıları da söz konusu uygulamayı sorunsuz şekilde kullanabilecek.

Pazardaki rekabet ve gelecek planları

Bu alandaki rekabet de göz ardı edilmedi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, başlıca rakiplerden biri olan Anthropic, bundan yaklaşık bir ay önce Linux için kendi Claude masaüstü uygulamasını yayınlamıştı. Anthropic'in programı Ubuntu 22.04 veya sonraki sürümlerinin yanı sıra Debian 12 ve üzeri sürümleri destekleyecek şekilde tasarlandı.

OpenAI'nin Linux için ChatGPT uygulamasını kullanıma sunması, geliştiricilerin ve açık kaynak teknolojileri savunanların günlük iş akışını önemli ölçüde hızlandıracak. Artık Linux platformunda çalışan profesyoneller de yapay zekâ araçlarından doğrudan bilgisayar ekranı üzerinden rahatça yararlanabilecek.