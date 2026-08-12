Michael Owen, Arsenal'ı Şampiyonluğun Favorisi Olarak Gösterdi

·40·Spor
Michael Owen, Arsenal'ı Şampiyonluğun Favorisi Olarak Gösterdi

İngiltere Premier Ligi'nin yaklaşan sezonunun her zamankinden daha çekişmeli ve zorlu geçmesi bekleniyor. İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Michael Owen, puan tablosunun üst sıralarındaki güçlü altı takım için kapsamlı tahminlerini açıkladı. Ona göre Londra ekibi Arsenal şampiyonluk unvanını başarıyla koruyacak ve yeniden ülke şampiyonu olacak. Goal.com bildiriyor .

Şampiyonluk Yarışı ve Transferler

Michael Owen, Metro'ya verdiği röportajda Mikel Arteta'nın öğrencilerinin geçen sezon 22 yıllık aranın ardından tarihi bir zafer elde ettiğini ve takımın kadrosunu daha da güçlendirdiğini vurguladı. Arsenal, yaz transfer döneminde Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Bruno Guimarães'i kadrosuna katarak merkezdeki seçeneklerini genişletti.

Buna rağmen Owen, şampiyonluk yarışının kolay geçmeyeceği konusunda uyarıda bulunuyor. Uzman futbol yorumcusuna göre Arsenal'in geçen sezonki puan toplamı 90'ı aşmadı ve rakipler de yerinde saymadı. Bu nedenle şampiyonluğu korumak ciddi bir zorluk olacak.

Teknik Kadro Değişiklikleri ve Başlıca Takipçiler

Yaz arasındaki dönemde İngiltere Premier Ligi kulüplerinde teknik direktörler konusunda büyük değişiklikler yaşandı. Özellikle Liverpool, Arne Slot'un ayrılmasının ardından takımın başına Andoni Iraola'yı getirdi. Owen'a göre Bournemouth'taki çalışmalarıyla tanınan Iraola, Liverpool'a yeni bir oyun anlayışı ve dinamizm kazandırabilir.

Bununla birlikte Chelsea de yaz transfer piyasasında aktif hareket ederek kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Sezon öncesi değişikliklerin ardından Xabi Alonso teknik direktör olarak göreve getirildi. Michael Owen, Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek olmasının Chelsea'ye tüm odağını lig yarışına verme fırsatı sunduğunu ve bunun onları sezonun en tehlikeli rakibi haline getireceğini belirtti.

Ayrıca Enzo Maresca'nın Manchester City'nin başına dönmesinin de şampiyonluk mücadelesini daha da kızıştırması bekleniyor. Owen, İspanyol teknik adamların gelişiyle Premier Lig'in görünümünün tamamen değiştiğini ve turnuvanın seviyesinin daha da yükseldiğini kaydetti.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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