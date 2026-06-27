Manchester United oyuncusu Manuel Ugarte ağır yaralandı: Uruguaylı yıldız uzun süre sahalardan uzak kalabilir

İngiltere'nin Manchester United kulübü ve Uruguay milli takımının orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımın ardından ciddi bir sorunla karşılaştı. Turnuvadan elenen Uruguay milli takımıyla birlikte, futbolcu da sahayı sedye yardımıyla ve gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldı. İlk bilgilere göre, diz bölgesinden aldığı sakatlık futbolcuyu uzun süre profesyonel futboldan uzak tutabilir. Bu bilgiyi Goal.com bildiriyor .

Olay, İspanya'ya karşı oynanan belirleyici maçın 44. dakikasında meydana geldi. Manuel Ugarte, takım arkadaşı Mathias Olivera ile yanlışlıkla çarpışması sonucu dizini burktu. Maça kadar harika bir formda olan ve karşılaşma boyunca tüm ikili mücadeleleri kazanan orta saha oyuncusu için bu beklenmedik bir darbe oldu. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun durumu kulüp doktorlarında ciddi endişeler yaratıyor.

Transfer planlarının bozulması

Bu sakatlık sadece futbolcunun kariyerine değil, aynı zamanda Manchester United kulübünün yaz transfer stratejisine de büyük bir darbe vurdu. Kulüp yönetimi, Manuel Ugarte'nin satışından gelecek gelirle kadroyu tamamen yenilemeyi planlıyordu. Artık futbolcunun uzun süreli bir rehabilitasyon sürecine girmesi, bu planları tamamen değiştirebilir.

Ünlü insider Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Manchester United yetkilileri şu anda futbolcunun temsilcileriyle iletişime geçerek sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu belirlemeye çalışıyor. Eğer tıbbi kontroller cerrahi müdahalenin gerekli olduğunu gösterirse, futbolcunun en az altı ay sahalardan uzak kalması kesin. Bu durum, onu satın almak isteyen diğer takımların müzakerelerden çekilmesine neden olacaktır.

Kulübün mali durumu ve yeni oyuncuların tescil edilmesi meselesi de artık soru işaretleri altında. Manuel Ugarte, takımın satılabilir ana varlıklarından biri olarak görülüyordu. Şimdi ise kulüp yönetimi, bütçeyi tamamlamak için alternatif seçenekleri değerlendirmek, yani diğer oyuncuları satmak zorunda kalacak.

Uruguaylı futbolcunun önümüzdeki hafta başında detaylı bir tıbbi kontrolden geçmesi bekleniyor. Tarama sonuçları dizdeki bağların ne kadar hasar gördüğünü belirleyecek. Manchester United taraftarları ve teknik heyet için bu beklenmedik bir kayıp oldu, çünkü takım gelecek sezon öncesi orta sahayı güçlendirmek için özellikle transferler yoluyla kaynak toplamayı hedeflemişti.

Şu an için futbolcunun iyileşme süresine dair resmi bir açıklama yapılmadı, ancak uzmanlar bu tür sakatlıkların genellikle uzun zaman aldığını vurguluyor. Manchester United için yaz transfer penceresi kapanana kadar yeni mali kaynaklar bulmak en öncelikli görev haline geldi.