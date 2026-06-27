Manchester United oyuncusu Manuel Ugarte ağır yaralandı: Uruguaylı yıldız uzun süre sahalardan uzak kalabilir

·176·Spor
Manchester United oyuncusu Manuel Ugarte ağır yaralandı: Uruguaylı yıldız uzun süre sahalardan uzak kalabilir

İngiltere'nin Manchester United kulübü ve Uruguay milli takımının orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımın ardından ciddi bir sorunla karşılaştı. Turnuvadan elenen Uruguay milli takımıyla birlikte, futbolcu da sahayı sedye yardımıyla ve gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldı. İlk bilgilere göre, diz bölgesinden aldığı sakatlık futbolcuyu uzun süre profesyonel futboldan uzak tutabilir. Bu bilgiyi Goal.com bildiriyor .

Olay, İspanya'ya karşı oynanan belirleyici maçın 44. dakikasında meydana geldi. Manuel Ugarte, takım arkadaşı Mathias Olivera ile yanlışlıkla çarpışması sonucu dizini burktu. Maça kadar harika bir formda olan ve karşılaşma boyunca tüm ikili mücadeleleri kazanan orta saha oyuncusu için bu beklenmedik bir darbe oldu. Goal.com'un haberine göre, futbolcunun durumu kulüp doktorlarında ciddi endişeler yaratıyor.

Transfer planlarının bozulması

Bu sakatlık sadece futbolcunun kariyerine değil, aynı zamanda Manchester United kulübünün yaz transfer stratejisine de büyük bir darbe vurdu. Kulüp yönetimi, Manuel Ugarte'nin satışından gelecek gelirle kadroyu tamamen yenilemeyi planlıyordu. Artık futbolcunun uzun süreli bir rehabilitasyon sürecine girmesi, bu planları tamamen değiştirebilir.

Ünlü insider Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Manchester United yetkilileri şu anda futbolcunun temsilcileriyle iletişime geçerek sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu belirlemeye çalışıyor. Eğer tıbbi kontroller cerrahi müdahalenin gerekli olduğunu gösterirse, futbolcunun en az altı ay sahalardan uzak kalması kesin. Bu durum, onu satın almak isteyen diğer takımların müzakerelerden çekilmesine neden olacaktır.

Kulübün mali durumu ve yeni oyuncuların tescil edilmesi meselesi de artık soru işaretleri altında. Manuel Ugarte, takımın satılabilir ana varlıklarından biri olarak görülüyordu. Şimdi ise kulüp yönetimi, bütçeyi tamamlamak için alternatif seçenekleri değerlendirmek, yani diğer oyuncuları satmak zorunda kalacak.

Uruguaylı futbolcunun önümüzdeki hafta başında detaylı bir tıbbi kontrolden geçmesi bekleniyor. Tarama sonuçları dizdeki bağların ne kadar hasar gördüğünü belirleyecek. Manchester United taraftarları ve teknik heyet için bu beklenmedik bir kayıp oldu, çünkü takım gelecek sezon öncesi orta sahayı güçlendirmek için özellikle transferler yoluyla kaynak toplamayı hedeflemişti.

Şu an için futbolcunun iyileşme süresine dair resmi bir açıklama yapılmadı, ancak uzmanlar bu tür sakatlıkların genellikle uzun zaman aldığını vurguluyor. Manchester United için yaz transfer penceresi kapanana kadar yeni mali kaynaklar bulmak en öncelikli görev haline geldi.

Manchester UnitedManuel UgarteUruguaySakatlıkTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cannavaro Özbekistan - Kongo Maçı Öncesi Planlarını AçıkladıCannavaro Özbekistan - Kongo Maçı Öncesi Planlarını AçıkladıBugün, 15:30«Bu bir Dünya Kupası değil, bir felaket!» — Mehdi Taremi FIFA'ya yüklendi«Bu bir Dünya Kupası değil, bir felaket!» — Mehdi Taremi FIFA'ya yüklendiBugün, 15:062026 Dünya Kupası: Bugün Oynanacak Maçların Listesi2026 Dünya Kupası: Bugün Oynanacak Maçların ListesiBugün, 14:48Frenkie de Jong: «Messi tarihin en iyi futbolcusu»Frenkie de Jong: «Messi tarihin en iyi futbolcusu»Bugün, 14:47Sıcak Savaşlar Başlıyor: Play-off'un Korkunç Eşleşmeleri Belli OlduSıcak Savaşlar Başlıyor: Play-off'un Korkunç Eşleşmeleri Belli OlduBugün, 14:38Shamil Gazizov: «Özbekistan'ın görevi zor ama galibiyet diliyorum»Shamil Gazizov: «Özbekistan'ın görevi zor ama galibiyet diliyorum»Bugün, 14:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı