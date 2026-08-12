PSG, Ferran Torres transferi için Barcelona ile anlaşmaya vardı

·51·Spor
PSG, Ferran Torres transferi için Barcelona ile anlaşmaya vardı

Paris ekibi PSG, İspanya Millî Takımı'nın forveti Ferran Torres'i kadrosuna katmaya çok yakın. Spor basınında yer alan bilgilere göre taraflar, 55 milyon avroluk bonservis bedeli konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Fransa şampiyonunun hücum hattını güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Haberi Goal.com veriyor .

PSG'nin başlangıçta futbolcu için 40 milyon avro teklif ettiği, ancak Katalanların bu teklifi reddettiği bildirildi. Bunun üzerine Paris kulübü teklifini 50 milyon avro garanti ödeme ve 5 milyon avro bonus şeklinde artırdı. Bu rakam, Barcelona'nın futbolcu için 2021 yılında ödediği bedelle tamamen örtüşüyor.

26 yaşındaki forvetin Paris'e transferinde teknik direktör Luis Enrique'nin bizzat devreye girmesi belirleyici rol oynadı. Tecrübeli çalıştırıcı futbolcuyu arayarak taktik planlarını anlattı ve rotasyon doğrultusunda düzenli forma şansı vereceğini vaat etti. Aralarındaki karşılıklı saygı ve güven, transferin başarıyla sonuçlanmasının önünü açtı.

Luis Enrique ile iş birliği ve yeni meydan okuma

Luis Enrique, İspanya Millî Takımı'nı çalıştırdığı dönemde de Torres'e sürekli güvendi ve oyuncunun eleştirildiği zamanlarda bile desteğini sürdürdü. Ayrıca futbolcunun teknik direktörle olan yakın geçmişi, Katalonya'da kalmak yerine Fransa'ya gitmeyi tercih etmesinde etkili olan faktörlerden biri olarak gösterildi.

Ferran Torres, geride kalan 2025/26 sezonunda Barcelona formasıyla La Liga maçlarında 16 gol atmayı başardı. Ayrıca son Dünya Kupası'nda İspanya Millî Takımı'nın şampiyonluğa ulaşmasında başrol oynayan futbolculardan biri oldu ve final maçında da gol attı.

Buna rağmen 26 yaşındaki futbolcu, kulüp yönetiminin sözleşmesini uzatma tekliflerini reddetti. Torres, yönetim tarafından yeterince değer görmediğini hissetti ve kariyerine başka bir takımda devam etmeye karar verdi. Takımdan ayrılması, teknik heyeti yeni çözümler bulmaya zorlayacak.

Torres'in Fransız kulübünde, yaz transfer döneminde Milan'a giden Gonçalo Ramos'un yerini alması bekleniyor. Bu deneyimli forvetin gelişi, PSG'nin hücum hattındaki boşluğu dolduracak ve takımın ileri bölgesinde ek rekabet yaratacak.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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