Kazanç karşısında şoka girdi: Marylandli bir vatandaş nasıl beklenmedik şekilde zengin oldu?

Maryland eyaletinde yaşayan bir vatandaş 100.000 dolar kazandı. John Angelillo/UPI fotoğrafı.

Sezgi ve içgüdü bazen insanın hayatını kökten değiştirebilir. ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan bir vatandaş, tam da içgüdülerine güvenerek satın aldığı piyango bileti sayesinde göz açıp kapayıncaya kadar büyük bir servetin sahibi oldu.

İki bilet ve beklenmedik ödül

Prince George County'de yaşayan erkek, Maryland Piyangosu yetkilileriyle yaptığı görüşmede olayın ayrıntılarını anlattı. Capitol Heights bölgesindeki popüler Wawa mağazasına giren adam, her zamanki favori oyunu olan «Bingo» biletinin yanı sıra, sadece aklına geldiği için bir «Scratch & Match» bileti de satın aldı.

«Biliyor musunuz, bazı biletler insanı adeta mıknatıs gibi kendine çeker. O gün «Scratch & Match» bileti bende beklenmedik bir ilgi uyandırdı ve onu almaya karar verdim», — diyor kazanan.

Çifte şok: Evdeki gerçek sürpriz

Eve döndükten sonra adam biletin üzerindeki koruyucu tabakayı kazımaya başladı. O sırada ekranda «para destesi» şeklinde iki hızlı kazanç sembolü belirdi. Dikkatlice baktığında, her bir sembolün arkasında 50.000 dolarlık bir ödül saklı olduğunu ve toplam kazancın 100.000 dolar olduğunu fark etti.

«İlk 50.000 dolarlık ödülü gördüğümde şoka girdim. Ancak yanında yine 50.000 dolarlık bir ödül daha olduğunu fark edince şaşkınlığım tarif edilemez hale geldi», — diye hatırlıyor.

Kazanç aile bütçesine ve hayır işlerine harcanacak

Daha sonra yerel piyango bayisinde yapılan resmi inceleme, herhangi bir şüpheye yer bırakmadı — adam ve eşi gerçekten de 100.000 dolarlık büyük ödülün sahibi olmuştu.

Aile, beklenmedik şekilde elde edilen bu büyük paranın birikmiş faturaları ve diğer ödemeleri karşılamanın yanı sıra yakın akrabalara maddi destek sağlamak için kullanılacağını belirtti.

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