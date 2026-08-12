Premier Lig'de transfer bombası: Maresca, Chelsea'nin liderini City'ye getirmek istiyor

İngiltere Premier Ligi'nde bir sonraki büyük ve sansasyonel transfer için görüşmeler başlamak üzere. «Manchester City» başantrenörü Enzo Maresca Chelsea'nin merkez orta saha oyuncusu ve Arjantin Millî Takımı'nın üyesi Enzo Fernández'i kadrosuna katma seçeneklerini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Fabrizio Romano: City temsilcileri görüşmelere başladı

Tanınmış ve güvenilir gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Manchester City yetkilileri, 25 yaşındaki Arjantinli oyun kurucunun menajerleriyle iletişime geçti.

Şehirliler'in yönetimi ve teknik heyeti, oyuncunun kişisel sözleşmesi konusunda ön anlaşmaya vararak Chelsea ile yapılacak resmî görüşmelerde transfer bedelini düşürmeyi umuyor. Enzo Maresca, Arjantinli orta sahanın merkezdeki becerilerini oldukça beğeniyor.

Chelsea'nin tutumu: 120 milyon sterlin veya takımda kalacak

Ancak Stamford Bridge yönetimi, liderlerinden birini kolayca ve düşük bir bedelle göndermek istemiyor. Chelsea, Arjantinli orta sahanın transfer bedelini 120 milyon sterlin olarak belirledi.

Londra kulübü yetkilileri, bu bedelin altında bir rakam için görüşme yapmayacaklarını ve oyuncuyu takımda tutma seçeneğini de öncelikli plan olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Verimli sezon ve tarihi transfer

Enzo Fernández, geçen sezon Aristokratlar'ın formasını istikrarlı bir şekilde giydi. Premier Lig'de 36 maça çıkan oyuncu, hanesine 10 gol yazdırmayı başardı.

Hatırlanacağı üzere Chelsea, Arjantinli futbolcuyu 2023'ün başında Portekiz kulübü Benfica'dan rekor bedel olan 121 milyon avro (106,8 milyon sterlin) karşılığında transfer etmişti. Oyuncunun Londra ekibiyle devam eden uzun vadeli sözleşmesi, müzakerelerde Chelsea'ye önemli bir avantaj sağlıyor.

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