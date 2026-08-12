Premier Lig'de transfer bombası: Maresca, Chelsea'nin liderini City'ye getirmek istiyor

·1·Spor
Premier Lig'de transfer bombası: Maresca, Chelsea'nin liderini City'ye getirmek istiyor

İngiltere Premier Ligi'nde bir sonraki büyük ve sansasyonel transfer için görüşmeler başlamak üzere. «Manchester City» başantrenörü Enzo Maresca Chelsea'nin merkez orta saha oyuncusu ve Arjantin Millî Takımı'nın üyesi Enzo Fernández'i kadrosuna katma seçeneklerini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Fabrizio Romano: City temsilcileri görüşmelere başladı

Tanınmış ve güvenilir gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Manchester City yetkilileri, 25 yaşındaki Arjantinli oyun kurucunun menajerleriyle iletişime geçti.

Şehirliler'in yönetimi ve teknik heyeti, oyuncunun kişisel sözleşmesi konusunda ön anlaşmaya vararak Chelsea ile yapılacak resmî görüşmelerde transfer bedelini düşürmeyi umuyor. Enzo Maresca, Arjantinli orta sahanın merkezdeki becerilerini oldukça beğeniyor.

Chelsea'nin tutumu: 120 milyon sterlin veya takımda kalacak

Ancak Stamford Bridge yönetimi, liderlerinden birini kolayca ve düşük bir bedelle göndermek istemiyor. Chelsea, Arjantinli orta sahanın transfer bedelini 120 milyon sterlin olarak belirledi.

Londra kulübü yetkilileri, bu bedelin altında bir rakam için görüşme yapmayacaklarını ve oyuncuyu takımda tutma seçeneğini de öncelikli plan olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Verimli sezon ve tarihi transfer

Enzo Fernández, geçen sezon Aristokratlar'ın formasını istikrarlı bir şekilde giydi. Premier Lig'de 36 maça çıkan oyuncu, hanesine 10 gol yazdırmayı başardı.

Hatırlanacağı üzere Chelsea, Arjantinli futbolcuyu 2023'ün başında Portekiz kulübü Benfica'dan rekor bedel olan 121 milyon avro (106,8 milyon sterlin) karşılığında transfer etmişti. Oyuncunun Londra ekibiyle devam eden uzun vadeli sözleşmesi, müzakerelerde Chelsea'ye önemli bir avantaj sağlıyor.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Luis Enrique'den dünyaya ilan: «Bu yeni bir dönemin başlangıcı!»Luis Enrique'den dünyaya ilan: «Bu yeni bir dönemin başlangıcı!»Bugün, 08:50Cannavaro’nun rolü, “düşüş” ve yeni yabancı oyuncu: Dostonbek Hamdamov açık konuştuCannavaro’nun rolü, “düşüş” ve yeni yabancı oyuncu: Dostonbek Hamdamov açık konuştuBugün, 06:13Pahtakor'un AFC Şampiyonlar Ligi Elite'teki şansı ne? Rakip teknik direktör itiraf ettiPahtakor'un AFC Şampiyonlar Ligi Elite'teki şansı ne? Rakip teknik direktör itiraf ettiBugün, 05:58Thiago Almada River Plate’e Transfer OlduThiago Almada River Plate’e Transfer OlduBugün, 03:11José Mourinho, Real Madrid'deki krizleri ve soyunma odasının sırrını açıkladıJosé Mourinho, Real Madrid'deki krizleri ve soyunma odasının sırrını açıkladıBugün, 02:56Liverpool, Myles Lewis-Skelly transferi için yarışa katılmalıLiverpool, Myles Lewis-Skelly transferi için yarışa katılmalıBugün, 02:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı