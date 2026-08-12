Chuwi'nin yeni dizüstü bilgisayarında müşterileri yanılttığı ortaya çıktı

Çinli ünlü teknoloji üreticisi Chuwi, müşterilere yeniden yanlış bilgi vermekle suçlandı. Bu olay önceki işlemci değişikliği vakası kadar ciddi olmasa da cihazın teknik özellikleriyle gerçek yeteneklerinin örtüşmemesi uzmanların tepkisine yol açtı. ixbt.com'un haberine göre konu, yeni UniBook modeliyle ilgili. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ekran özelliklerindeki farklılıklar

NotebookCheck uzmanları, Intel Wildcat Lake platformunda çalışan yeni UniBook mobil bilgisayarı test etti. Üretici, bu modelde %100 sRGB renk kapsamına sahip bir IPS ekran bulunduğunu açıklamıştı. Ancak laboratuvar testleri, gerçekte kullanılan panelin kalitesinin çok daha düşük olduğunu ve yalnızca yaklaşık %60 renk kapsamı sunduğunu ortaya koydu.

Bütçe sınıfındaki bir dizüstü bilgisayar için bu durum son derece vahim bir eksiklik olmasa da şirketin müşterilere yanlış bilgi vermesi ciddi tepkilere neden oluyor. Uzmanlara göre teknik özellikleri kasıtlı olarak abartmak tüketici haklarını ihlal ediyor ve markanın itibarına zarar veriyor.

UniBook dizüstü bilgisayarın temel özellikleri

Ortaya çıkan eksikliğin yanı sıra bu bilgisayar bazı teknik özelliklere sahip. Bunlar arasında:

Cihaz, beş çekirdekli Intel Core 3 304 işlemciyle donatılmış.

RAM kapasitesi 8 GB.

Dizüstü bilgisayarın fiyatı yalnızca 450 ABD doları.

Model, yüksek pil ömrüyle öne çıkıyor.

Genel olarak bu mobil bilgisayar, mütevazı performansına uygun bir fiyata sahip. Ancak işlemci yetenekleri ve RAM kapasitesinin sınırlı olması, cihazın ağır görevler için tasarlanmadığını gösteriyor.

NotebookCheck'in sunduğu bilgilere göre üretici, ortaya çıkan durumun ardından resmi teknik özelliklerinde değişiklik yapmaya çalıştı. Buna rağmen resmi web sitesinde bu konuyla ilgili net ve eksiksiz bilgiler hâlâ bulunmuyor. Uzmanlar, müşterilere bütçe sınıfındaki cihazları satın almadan önce bağımsız incelemeleri ve test sonuçlarını araştırmalarını tavsiye ediyor.