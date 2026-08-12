NASA, Hindistan'ı Ay Üssü Kurmaya Davet Etti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nü (ISRO) Ay Üssü kurma programına katılmaya resmen davet etti. Proje, Dünya'nın uydusunun güney kutbu yakınında sürekli faaliyet gösterecek bir araştırma ve yaşam istasyonu kurulmasını öngörüyor. Bu girişim, gelecekteki derin uzay seferlerine hazırlık açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un haberine göre teklif, ABD ile Hindistan arasındaki sivil uzay alanında faaliyet gösteren Ortak Çalışma Grubu'nun (CSJWG), ISRO genel merkezinde düzenlenen bir sonraki toplantısında ele alındı. Taraflar, bu umut vadeden girişim kapsamında otomatik ve insanlı uzay uçuşu görevleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

İş birliğinde yeni aşama ve Artemis Accords

Ortak açıklamaya göre yeni altyapı üssü, yalnızca bilimsel keşiflerin kapsamını genişletmekle kalmayacak, astronotların uzun süreli faaliyet göstermesi için gerekli koşulları da oluşturacak. Delegasyonlar ayrıca Artemis Accords kapsamında açık bilimsel verilerin paylaşımını sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

İki ülke arasındaki uzay ortaklığı, geçen yıl başarıyla gerçekleştirilen NISAR uydu projesinin ardından daha da yoğunlaştı. Mevcut görüşmeler, Şubat 2025'te başlatılan TRUST girişimi kapsamında yürütülüyor. Bu stratejik platform, yapay zekâ, yarı iletkenler, enerji ve uzay teknolojileri gibi önemli alanlarda ikili iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Toplantının sonunda taraflar, BM'nin Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi'nin (COPUOS) tavsiyelerine bağlılıklarını teyit etti. Bu, gelecekteki tüm uzay faaliyetlerinin uluslararası hukuk normlarına tam uyum içinde, güvenlik ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak.