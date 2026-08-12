Steam Machine kompakt bilgisayarına güçlü Radeon RX 9070 XT bağlandı

·38·Teknoloji
Steam Machine kompakt bilgisayarına güçlü Radeon RX 9070 XT bağlandı

Valve'ın kompakt bilgisayarı Steam Machine genellikle yüksek performansıyla öne çıkamıyor, ancak kullanıcılar cihazı kökten değiştirme yolları buluyor. ixbt.com'un haberine göre Reddit'te Large_Customer_3840 kullanıcı adlı kişi, cihazı ciddi biçimde güçlendirerek gerçek bir oyun makinesine dönüştürdü. Sisteme yapılan temel yükseltme, modern AMD amiral gemisi olan harici Radeon RX 9070 XT ekran kartının bağlanmasıydı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu ekran kartı, orijinal cihazdaki çözümden birkaç kat daha güçlü ve mevcut neslin en güçlü seçeneklerinden biri sayılıyor. Elbette böylesine büyük bir kartı kompakt kasaya yerleştirmek mümkün değil. Bu nedenle ekran kartı, harici bir dock istasyonu aracılığıyla Oculink arayüzü üzerinden bağlandı. Steam Machine bilgisayarında aslında Oculink bağlantı noktası da bu bağlantıyı dışarı çıkarmak için basit bir seçenek de bulunmuyor.

Sistemi modifiye etme yöntemi

Ancak cihazda PCIe 4.0 arayüzüne sahip dahili bir SSD yuvası bulunuyor. Buraya NVMe-to-Oculink adaptörü takılarak gerekli bağlantı noktası oluşturulabildi. Bilgisayarda yalnızca bir depolama yuvası bulunduğundan bu çözüm, sistemi normal şekilde SSD ile donatma olanağını ortadan kaldırıyor. Sorunu çözmek için yazar, ek bir adaptör yardımıyla flash depolamayı USB-C üzerinden bağlamak zorunda kaldı.

Bu süreç teknik açıdan karmaşık olmasa da küçük bilgisayarı, masa üzerinde dağınık duran büyük bir sisteme dönüştürüyor. Çünkü ekran kartının kendisi ayrı bir güç kaynağına ihtiyaç duyuyor. Sonuç olarak kullanıcının masasında, ayrı duran bir Steam Machine ile ekran kartı ve güç kaynağından oluşan bir dock istasyonu ortaya çıktı. İlk testlerde Crimson Desert oyununun 100 k/s üzerinde sonuç verdiği görüldü.

Yazılım ve diğer deneyler

İlginç olan, SteamOS işletim sisteminde özel bir ayar yapılmasının gerekmemesi. Sistem ekran kartını hemen algılayarak ana GPU olarak etkinleştirdi. Ancak uzmanlara göre Steam Machine işlemcisinin güç limiti ciddi biçimde kısıtlandığı için Radeon RX 9070 XT bu yapılandırmada tam kapasiteyle çalışamayabilir. Bu nedenle benzer özelliklere sahip bir mini-PC toplamak çok daha pratik olabilir.

Ayrıca techmagnet adlı başka bir kullanıcının Steam Machine bilgisayarı için özel bir sıvı soğutma bloğu (water block) geliştirmesi de dikkat çekiyor. Bu çözüm, yük altında sıcaklığı 20-30 derece düşürdü. Cihazı henüz tamamen overclock etmek mümkün olmasa da bu tür deneyler oyuncuların ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Steam MachineRadeon RX 9070 XTValveOculinkBilgisayar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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