Fairphone 6+ akıllı telefonu görüntülendi ve teknik özellikleri ortaya çıktı

NewMobile tarafından paylaşılan ilk render görüntülerine göre, piyasadaki en yüksek onarılabilirlik düzeyi ve uzun vadeli yazılım desteğiyle tanınan marka, yeni cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Çoğu kişi doğrudan bir sonraki nesil numarasını beklese de şirket, Fairphone 6+ modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu cihazın önceki sürüme kıyasla küçük ancak önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre yeni akıllı telefon, görünüm açısından geçen yıl piyasaya çıkan Fairphone 6 modelinden neredeyse hiç farklı değil. Özellikle farklı aksesuarların kullanılmasına olanak tanıyan ünlü modüler arka panel değişmeden kalmış. Akıllı telefonun ölçüleri 157 x 73 x 9,6 mm, ağırlığı ise 191 g. Bu da modüllerin eski nesil cihazlarla uyumlu olacağına işaret ediyor.

Ekran ve temel teknik değişiklikler

Cihaz, 6,31 inçlik bir ekranla donatılmış ve çözünürlüğü 1116p. Ekran ayrıca 10 ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızını destekliyor ve dayanıklı Gorilla Glass 7i koruyucu camla kaplanıyor. Bu özellikler kullanıcılara daha akıcı görüntü ve dış etkilere karşı dayanıklılık sunuyor.

Akıllı telefonun performansı önemli ölçüde artırılmış. Temel model Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle donatılmışken yeni Fairphone 6+ modeli daha gelişmiş Snapdragon 7s Gen 4 çipine sahip olacak. Küresel yarı iletken pazarındaki zorluklara rağmen RAM kapasitesi 8 GB'tan 12 GB'a çıkarılırken depolama alanı önceki modelde olduğu gibi 256 GB olarak korunmuş.

Batarya, fiyat ve pazar beklentileri

Teknik analizlere göre 4415 mAh kapasiteli batarya ve ana kameralar önceki modelle aynı kalmış. Aslında yeni cihaz yalnızca güncellenmiş işlemcisi ve daha yüksek RAM kapasitesiyle öne çıkıyor. Ancak bu güncellemeler fiyatı da etkiledi.

Fairphone 6'nın 600 avro başlangıç fiyatıyla satışa sunulduğu, halefi Fairphone 6+ modelinin ise 650 avro olarak fiyatlandırıldığı bildiriliyor. Yüksek fiyata ve küçük değişikliklere rağmen bu serideki akıllı telefonlar çevre dostu olmaları, kullanıcı tarafından kolayca sökülüp onarılabilmeleri ve uzun yıllar güncelleme alabilmeleri sayesinde alıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.