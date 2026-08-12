Thiago Almada River Plate’e Transfer Oldu

·40·Spor
Thiago Almada River Plate’e Transfer Oldu

Dünya şampiyonu Thiago Almada, kariyerine Arjantin futbolunda devam edecek. Atlético Madrid’den rekor düzeyde 20 milyon avro karşılığında River Plate kadrosuna katıldı ve bu transfer, Güney Amerika pazarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Futbolcu, Olé gazetesine verdiği röportajda bu kararı almasında teknik direktör Eduardo Coudet ile deneyimli takım arkadaşlarının büyük rol oynadığını belirtti. Almada, aralarında Brezilya’nın Flamengo kulübünün de bulunduğu kıtanın diğer devlerinden gelen cazip teklifleri reddederek özellikle Estadio Más Monumental’deki projeyi tercih etti.

Transferin Ardındaki Kişisel Faktörler

Orta saha oyuncusuna göre teknik direktörle tatili sırasında sürekli iletişim hâlinde olması, kararında belirleyici bir etki yarattı. “Coudet beni aradı ve bu çok önemliydi. Onunla, ayrıca Nico Otamendi ve takıma katılan Ángel Di María ile sürekli iletişim hâlindeydim. Hepsi bu transferde önemli bir rol oynadı”diyen Almada,

ailesi ve yakınlarıyla görüşerek nihai kararını verdiğini de sözlerine ekledi. River Plate yönetimi ise oyuncunun bonservisinin tamamını almak için kulüp tarihindeki en büyük mali paketi ayırdı.

Önündeki Görevler Ve Gelecek

Takım bugün sahada istikrarlı bir futbol sergilemekte zorluk çekse de Almada, kadrodaki yüksek potansiyel ve kalite sayesinde durumu düzeltebileceklerine inanıyor. Taraftarların yalnızca galibiyet ve yüksek sonuçlar beklediğini çok iyi anladığını ifade etti.

Futbolcunun Arjantin Millî Takımı’ndaki kariyerini de sürdürdüğünü belirtmek gerekir. Son Dünya Kupası’na dair izlenimlerini paylaşan Almada, millî takımdaki arkadaşlarıyla geçirdiği zamanların kendisi için önemli olduğunu hatırlattı. Ayrıca yeni takımındaki ilk maç formasını River Plate taraftarı olan annesine hediye edeceğini memnuniyetle söyledi.

Thiago AlmadaRiver PlateAtlético MadridArjantin FutboluTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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