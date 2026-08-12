Cannavaro’nun rolü, “düşüş” ve yeni yabancı oyuncu: Dostonbek Hamdamov açık konuştu

AFC Şampiyonlar Ligi Elit elemeleri kapsamında Ürdün temsilcisi Al Hüseyin’i 3-0 mağlup eden Pahtakor, AFC Şampiyonlar Ligi Elit’in grup aşamasına yükseldi. Bu parlak ve önemli galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısına “aslanlar”ın teknik direktörü Emiliano Caras ile maçın en iyi oyuncusu ve iki golün sahibi Dostonbek Hamdamov katıldı; ikili gazetecilerin sorularını kapsamlı şekilde yanıtladı.

Emiliano Caras: “Süper Lig’de rakipler bize karşı yüzde 200 güçle oynuyor”

Taşkent ekibinin teknik direktörü, takımının performansından tamamen memnun kaldığını belirterek Süper Lig’deki sonuçlar ve futbolcuların psikolojik durumu hakkında konuştu:

“Duygularımız çok olumlu. Bugün oyunu tamamen kontrol ettik. Elbette daha fazla gol atmak isterdik ancak en önemlisi kalemizde gol görmedik ve yeterince tehlikeli pozisyon ürettik. Tüm takım sahada kendisini çok iyi gösterdi. Taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum”, — dedi teknik direktör.

Gazetecilerin, Pahtakor’un neden yerel ligde aynı parlak futbolu sergileyemediği yönündeki sorusunu Caras şöyle yanıtladı:

“Biz de tam olarak bu konu üzerine çok düşünüyor ve oyuncuların psikolojik durumu üzerinde sürekli çalışıyoruz. Futbolcular sahaya çıktıklarında oyundan keyif almalı. Sezon boyunca çok sayıda puan kaybettik. Umarım bugünkü farklı galibiyet takıma daha fazla güven verir. Her futbolcu elinden gelenin en iyisini göstermek zorunda. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Süper Lig’deki her rakibin Pahtakor’a karşı yüzde 200 güç ve tutkuyla sahaya çıktığını unutmamak gerekir. Hedefimiz ise tek: her maçta kazanmak”.

Dostonbek Hamdamov: Kariyerindeki “düşüş”, Cannavaro’nun güveni ve yeni yabancı oyuncu hakkında

Maçta iki gol atan ve karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen Dostonbek Hamdamov, millî takımdaki kariyeri ve form durumu hakkındaki eleştirel soruları açıkça yanıtladı:

— Millî takıma dönmeden önce kariyerinizde bir düşüş yaşanıyor gibiydi. Dünya Kupası elemelerinin ardından parlak bir performans sergiliyorsunuz. Bu süreçte Fabio Cannavaro’nunemeği ne kadar büyük?

— Kariyerimde bir düşüş yaşandığı görüşüne pek katılmıyorum. Antrenmanlarda takımıma yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yapıyorum. Bir anlamda sahadaki oyun tarzım önceki teknik direktörlerin taktiklerine uymamış olabilir. Cannavaro ise bana güvendi ve millî takıma çağırdı. Ben de bu güveni boşa çıkarmamaya çalıştım. Önceki sezonlarda belli ölçüde bir düşüş yaşanmış olsa bile bu, sonunda benim için faydalı bir deneyim oldu.

— Yeni forvet Ayman Hussein’in bugünkü formunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

— Ayman kendisi de henüz en iyi formunda olmadığını açıkça kabul etti. Bugün 75 dakika sahada kaldı ve faydalı bir performans sergiledi. Şu anda kadromuzda iki güçlü forvet bulunuyor. Umarım Ayman her maçta formunu yeniden kazanır. Şimdiye kadar bireysel olarak çalışıyordu ancak bireysel antrenman ile resmî maç pratiği arasında büyük fark var.

— Pahtakor bu sezon rakiplerini 3-0 mağlup etmemişti. Rakip bu kadar zayıf mıydı?

— Rakip hakkında olumsuz konuşmak doğru olmaz. Al Hüseyin’in henüz kendi ligine başlamamış olması ve kadrosuna dokuz yeni futbolcu katması onların aleyhine oldu. Ancak en önemlisi, bizim çocuklar bugün sahada adeta uçtu!

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