Pahtakor'un AFC Şampiyonlar Ligi Elite'teki şansı ne? Rakip teknik direktör itiraf etti

·62·Spor
Pahtakor'un AFC Şampiyonlar Ligi Elite'teki şansı ne? Rakip teknik direktör itiraf etti

Asya Şampiyonlar Ligi Elite eleme turunda Taşkent temsilcisi Pahtakor, Ürdün ekibi Al Husayn'ı sahasında ağırladı ve 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Bu önemli karşılaşmanın ardından düzenlenen geleneksel basın toplantısında konuk takımın teknik direktörü Ahmad Hayil İbrahim, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak mağlubiyetin gerçek nedenlerini ve taktik detayları anlattı.

“Maç eksiği ve küçük hatalar karşılaşmanın kaderini belirledi”

Ürdün ekibinin teknik direktörüne göre takımın uzun süredir resmî maç oynamaması ve kadroya yeni katılan futbolcuların uyum süreci, maçın sonucunu doğrudan etkiledi:

“Dün maç öncesi basın toplantısında da maç eksiğimiz olduğunu özellikle belirtmiştim. Mayıs ayından bu yana tek bir resmî karşılaşmaya bile çıkmadık. Ayrıca yeni futbolcuların takımımıza katılmasının üzerinden henüz bir hafta bile geçmedi. Bu faktörler bugün bizi ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Şu anda yeni sezona hazırlanıyoruz; Pahtakor ise kendi ligindeki sezonun yarısını geride bırakmış ve oldukça iyi bir form yakalamış durumda. Karşılaşmanın kaderini sahadaki küçük hatalar belirledi. Pahtakor, yaptığımız hataları iyi değerlendirdi. Rakibimizi hak ettiği galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum” dedi Ahmad Hayil İbrahim.

Basın toplantısında soru-cevap: Taktik ve değişikliklerin gerekçesi

— Takımınız üçüncü golü yedikten sonra aynı anda üç oyuncu değişikliği yaptınız. Bu değişiklikleri ikinci yarının başında yapmak daha doğru olmaz mıydı?

— Daha önce de belirttiğim gibi kadromuza yeni katılan futbolcular vardı. Böylesine yüksek tempolu bir maçta 45 dakika sahada kalmalarını bile iyi bir performans ve sonuç olarak değerlendiriyorum. Futbolda ise hatalar her zaman olur.

— Al Husayn bugün sahada neredeyse hiç tehlikeli pozisyon üretemedi. Bunun temel nedeni neydi? Aslında takımınız çok daha iyi ve etkili bir futbol oynayabilecek kapasitedeydi...

— Temel sorun, bizim henüz yeni sezona başlamamış olmamızdı. Haziran ayından bu yana kamplara katılıyor olsak da resmî maç pratiğimiz hiç yoktu. Pahtakor ise sezonun ortasında ve yüksek form düzeyinde. Tüm bunları göz önünde bulundurarak maça 5-4-1 savunma dizilişiyle başladık. Golleri yedikten sonra oyun tarzımızı zorunlu olarak değiştirmek durumunda kaldık.

— Pahtakor'un Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ürdün'de Pahtakor hakkında neler biliyorlar?

— Pahtakor'un kadrosunda üst düzey ve yetenekli çok sayıda futbolcu var. Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı ve достойно bir performans sergileyebileceklerini düşünüyorum.

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PakhtakorAl HusseinTaşkentAhmad Hayel Ibrahim
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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