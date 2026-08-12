Guinness Rekoru: Çinli Adam Baş Aşağı 33 Çember Çevirdi (Video)

İnsan iradesi ve kendisi üzerinde durmaksızın çalışması, beklenmedik ve şaşırtıcı sonuçlara yol açabilir. Çinli Yan Yanjia, baş aşağı asılı halde aynı anda 33 halka (hula hoop) çevirerek Guinness Dünya Rekoru’nu yenilemeyi başardı.

Guilin’deki şaşırtıcı rekor

Guangxi eyaletinin Guilin kentinde gerçekleştirilen rekor denemesinde Yan Yanjia, özel bir oyun ve spor ekipmanına baş aşağı asılarak durdu. İki arkadaşı ise halkaları başından geçirip kalçasına kadar indirmesine yardımcı oldu.

Yanjia, Guinness Dünya Rekorları kurallarına uygun olarak gereken süre boyunca 33 dönen halkanın tamamını dengede tutmayı başardı. Böylece baş aşağı pozisyonda döndürülen çember sayısında yeni dünya rekorunun sahibi oldu ve önceki rekoru bir anda 10 çemberle geliştirdi.

Obeziteden dünya rekoruna: 8 yıllık azim yolculuğu

Şaşırtıcı olan şu ki Yanjia, bu zorlu sporlarla başlangıçta yalnızca kilo vermek amacıyla ilgilenmeye başladı.

«2018 yılında doktorlar obezite nedeniyle bana karaciğer yağlanması teşhisi koydu ve acilen kilo vermemi tavsiye etti. O sırada antrenman yapmak için 2 kilogramlık bir çember aldım ve yalnızca bir ay içinde kilomu 80’den 63 kilograma düşürmeyi başardım. Elbette başarılı kilo kaybının temel faktörü, beslenmemi kademeli ve sıkı bir şekilde kontrol etmekti», — dedi Guinness temsilcilerine verdiği röportajda.

Sıradaki hedef: Barfiks çekerken çember çevirmek

Dünya rekorunu kırmasına rağmen sporcu, elde ettiği sonuçla yetinmek istemiyor. İfadesine göre önünde daha zorlu ve ciddi hedefler bulunuyor.

«Bir sonraki hedefim, barfiks çekerken çember çevirme rekorunu kırmak. Bu egzersiz, baş aşağı asılı olarak gerçekleştirilen rekordan birkaç kat daha fazla güç ve vücudun çok yüksek düzeyde denge sağlamasını gerektiriyor», — diye ekledi rekortmen.

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