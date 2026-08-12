Guinness Rekoru: Çinli Adam Baş Aşağı 33 Çember Çevirdi (Video)

·76·Dünya
Guinness Rekoru: Çinli Adam Baş Aşağı 33 Çember Çevirdi (Video)

İnsan iradesi ve kendisi üzerinde durmaksızın çalışması, beklenmedik ve şaşırtıcı sonuçlara yol açabilir. Çinli Yan Yanjia, baş aşağı asılı halde aynı anda 33 halka (hula hoop) çevirerek Guinness Dünya Rekoru’nu yenilemeyi başardı.

Guilin’deki şaşırtıcı rekor

Guangxi eyaletinin Guilin kentinde gerçekleştirilen rekor denemesinde Yan Yanjia, özel bir oyun ve spor ekipmanına baş aşağı asılarak durdu. İki arkadaşı ise halkaları başından geçirip kalçasına kadar indirmesine yardımcı oldu.

Yanjia, Guinness Dünya Rekorları kurallarına uygun olarak gereken süre boyunca 33 dönen halkanın tamamını dengede tutmayı başardı. Böylece baş aşağı pozisyonda döndürülen çember sayısında yeni dünya rekorunun sahibi oldu ve önceki rekoru bir anda 10 çemberle geliştirdi.

Obeziteden dünya rekoruna: 8 yıllık azim yolculuğu

Şaşırtıcı olan şu ki Yanjia, bu zorlu sporlarla başlangıçta yalnızca kilo vermek amacıyla ilgilenmeye başladı.

«2018 yılında doktorlar obezite nedeniyle bana karaciğer yağlanması teşhisi koydu ve acilen kilo vermemi tavsiye etti. O sırada antrenman yapmak için 2 kilogramlık bir çember aldım ve yalnızca bir ay içinde kilomu 80’den 63 kilograma düşürmeyi başardım. Elbette başarılı kilo kaybının temel faktörü, beslenmemi kademeli ve sıkı bir şekilde kontrol etmekti», — dedi Guinness temsilcilerine verdiği röportajda.

Sıradaki hedef: Barfiks çekerken çember çevirmek

Dünya rekorunu kırmasına rağmen sporcu, elde ettiği sonuçla yetinmek istemiyor. İfadesine göre önünde daha zorlu ve ciddi hedefler bulunuyor.

«Bir sonraki hedefim, barfiks çekerken çember çevirme rekorunu kırmak. Bu egzersiz, baş aşağı asılı olarak gerçekleştirilen rekordan birkaç kat daha fazla güç ve vücudun çok yüksek düzeyde denge sağlamasını gerektiriyor», — diye ekledi rekortmen.

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlar üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kazakistan’da 15 milyon vatandaşın verilerinin darknet’e sızdırıldığı iddia edildiKazakistan’da 15 milyon vatandaşın verilerinin darknet’e sızdırıldığı iddia edildiBugün, 13:37Kazakistan'da güzellik hizmetlerine ne kadar harcandı?Kazakistan'da güzellik hizmetlerine ne kadar harcandı?Bugün, 13:25Kazakistan’da bir kadının doğmamış çocuğunu satmaya çalıştığı ortaya çıktıKazakistan’da bir kadının doğmamış çocuğunu satmaya çalıştığı ortaya çıktıBugün, 12:53Yangın çıkan evde iki çocuk mahsur kaldıYangın çıkan evde iki çocuk mahsur kaldıBugün, 12:41Mahkeme binalarında akıllı gözlük kullanımı yasaklandıMahkeme binalarında akıllı gözlük kullanımı yasaklandıBugün, 12:26Guardiola ve Mourinho'nun Ezeli Rekabeti: Netflix Dizisinin Perde Arkasındaki SırlarGuardiola ve Mourinho'nun Ezeli Rekabeti: Netflix Dizisinin Perde Arkasındaki SırlarBugün, 12:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti