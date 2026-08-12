Yandeks Pey uygulaması App Store’dan kaldırıldı

Ünlü Yandeks Pey fintek hizmetinin resmi uygulaması, Apple’ın App Store dijital mağazasından kaldırıldı. Şirket temsilcileri, olay ve ayrıntılarıyla ilgili hızlı bir açıklama yaparak kullanıcıları paniğe kapılmamaya çağırdı. Bu kısıtlamaların uygulamayı cihazlarına önceden yüklemiş kullanıcılar için ne gibi sonuçlar doğuracağı ve mevcut durumda ne yapılması gerektiği açıklandı. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre uygulama mağazadan kaybolmuş olsa da kullanıcıların paraları tamamen güvende ve herhangi bir risk altında değil. Uygulamayı akıllı telefonlarına önceden yüklemiş kullanıcılar için tüm işlevler şu anda her zamanki gibi çalışıyor. Ancak ortaya çıkan teknik kısıtlamalar nedeniyle uygulamanın yeni sürümlerini indirmek veya uygulamayı silip yeniden yüklemek şimdilik mümkün değil.

Kullanıcılara öneriler ve alternatif çözümler

Uzmanlar, iOS işletim sistemini kullanan iPhone sahiplerine cihazlarında bazı önlemler almalarını öneriyor. Uygulamanın otomatik olarak silinmesini veya çalışmaz hâle gelmesini önlemek için ayarlarda özel bir işlem yapılması gerekiyor:

“Ayarlar” bölümüne gidin

“Uygulamalar” bölümünü seçin

“App Store” bölümüne girin

“Otomatik İndirmeler” bölümünden “Yazılım Güncellemeleri”ni devre dışı bırakın

Ayrıca mevcut uygulamanın cihazdan kesinlikle silinmemesi tavsiye ediliyor. Uygulama yanlışlıkla silinirse App Store üzerinden yeniden yüklenemez.

Yeni kullanıcılar veya uygulamasını kaybedenler için alternatif bir çözüm gerekiyorsa şirket web sürümünü kullanmayı öneriyor. Hizmete tarayıcı üzerinden kolayca erişmek için site ana ekrana eklenebilir. Bunun için hizmet Safari tarayıcısında açılır, “Paylaş” düğmesine basılır ve “Ana Ekrana Ekle” seçeneği belirlenir.

Android platformundaki durum

Kısıtlamaların yalnızca Apple ekosistemi için geçerli olduğunu ve Android kullanıcıları açısından herhangi bir değişiklik olmadığını özellikle belirtmek gerekir. Google Play mağazasındauygulaması her zamanki gibi erişilebilir durumda ve ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Bunun yanı sıra Android cihaz sahipleri uygulamayı RuStore mağazası da dâhil olmak üzere diğer alternatif platformlardan sorunsuz şekilde indirip güncelleyebilir. Fintek hizmetinin tüm özelliklerine, herhangi bir tarayıcı üzerinden resmi web sitesi aracılığıyla da eksiksiz erişilebilir.