Dünya Kupası 2026: Martinez Kolombiya Maçı Öncesi Sırları Açıkladı

Dünya Kupası'nın sıradaki turu kapsamında Orta ve Güney Amerika bölgesinde çok güçlü bir karşılaşma bekleniyor. Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martinez, zorlu rakip Kolombiya'ya karşı nasıl bir özel plan hazırladıklarını açıkladı. Teknik direktöre göre bu maç, ekibi için tüm turnuvanın en önemli ve üzerinde en çok düşünülmüş planına dönüştü.

Miami'deki gizli hazırlıklar ve özel plan

Roberto Martinez, takımın bu rakibi analiz etmeye çok erken başladığını belirtti. Bu sadece sıradan bir maç değil, uzun vadeli taktik manevraların bir sonucudur. Teknik direktör, FIFA'nın resmi web sitesine verdiği röportajda hazırlık süreci hakkında şunları söyledi:

«Kolombiya maçına hazırlıklarımız Mart ayında, Meksika maçından hemen sonra başladı. Miami'de 13 antrenman yaptık ve planımız burada kalarak saha ve stadyum koşullarına uyum sağlayıp maça hazırlanmaktı. Bu, en titiz hazırlandığımız maçtır».

Bu açıklama, Portekiz Milli Takımı'nın rakibin güçlü ve zayıf yönlerini, hatta iklim koşullarını bile hesaba katarak kuyumcu titizliğiyle analiz ettiğini gösteriyor.

Maç detayları ve saati

Bu kritik mücadele, her iki takım için de gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyor. Gelecek karşılaşmanın temel bilgileri aşağıdadır:

Kriter Maç Detayları Karşılaşma Portekiz — Kolombiya Turnuva Dünya Kupası 2026 Grup Aşaması Hazırlık Kampı Miami (13 antrenman) Başlama Saati Taşkent saati ile 04:30

Portekiz'in bu son derece titiz hazırlığının sahaya nasıl yansıyacağını veya Kolombiya'nın beklenmedik bir sürpriz hazırlayıp hazırlamadığını yakında öğreneceğiz.

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