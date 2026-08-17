Enzo Maresca için başarısız başlangıç ve 120 yıllık negatif antirekor

·3·Spor
Enzo Maresca için başarısız başlangıç ve 120 yıllık negatif antirekor

Enzo Maresca’nın Manchester City teknik direktörü olarak görevi acı bir darbeyle başladı. Takım, İngiltere Süper Kupası Community Shield karşılaşmasında Arsenal’e 3-0 gibi farklı bir skorla yenildi. Goal.com’un haberine göre bu sonuç, teknik direktörün kulüp tarihindeki 120 yıllık negatif antirekoru tekrarlamasına neden oldu ve maç kalitesini önemli ölçüde artırmaları gerektiğini kabul etti. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

Principality Stadyumu’nda oynanan karşılaşma Manchester Cityliler için korkunç başladı. Maçın başlamasından yalnızca 23 saniye sonra Riccardo Calafiori rakip ağları havalandırarak Manchester City savunmasını şoka uğrattı. Erken gol, oyunun dinamiklerini son Premier League şampiyonu lehine tamamen değiştirdi.

Mağlubiyetin ayrıntıları ve antirekor

İlk yarının bitimine kadar Kai Havertz farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda ise Martin Ødegaard adını skorborda yazdırarak karşılaşmanın 3-0’lık kesin sonucunu belirledi. Bu mağlubiyet Enzo Maresca’yı şüpheli bir rekorun sahibi yaptı. Maresca, kulüp tarihindeki ilk resmî maçında en farklı yenilgiyi alan teknik direktörlerden biri oldu.

İstatistiklere göre böylesine başarısız bir başlangıç, 100 yıldan uzun süre önce, 1906’da Harry Newbould yönetiminde yaşanmıştı. O dönemde de Manchester City, Arsenal karşısında 4-1 mağlup olmuştu. Tarihin bu şekilde tekrarlanması taraftarları endişelendirdi.

Teknik direktörün görüşleri ve takımdaki sorunlar

Maç sonrası basın toplantısında Enzo Maresca, karşılaşmanın kaderini daha ilk saniyelerde yenilen golün belirlediğini açıkça kabul etti. Maresca’nın sözlerine göre futbolcular beraberliği yakalamaya çalıştı ve ikinci gole kadar 3-4 uygun fırsat buldu, ancak bunları değerlendiremedi.

FotMob verilerine dayandırılan habere göre maç boyunca Erling Haaland ve Phil Foden rakip savunmanın arasında kaldı ve yeterince pas alamadı. Manchester City 12 şut çekip bunların 5’inde isabet sağlasa da beklenen gol (xG) değeri yalnızca 0,8 oldu. Bu da hücumdaki verimliliğin düşük olduğunu gösterdi.

Maresca, sezonun henüz yeni başladığını ve galibiyet alınan maçların ardından bile takım üzerinde çok çalışılması gerektiğini vurguladı. Uzman teknik direktöre göre takımın her hattında beklenen seviyede futbol sergilemesi için zamana ve ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var.

Enzo MarescaManchester CityArsenalCommunity ShieldPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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