Vasco da Gama-Santos maçında Neymar ile Thiago Mendes karşı karşıya geldi

Futbol dünyasındaki eski rekabet ve kişisel husumetler bir kez daha büyük bir karşılaşmaya neden oldu. Dün, pazar günü San Januário Stadyumu'nda oynanan Vasco da Gama ile Santos arasındaki mücadele, sahadaki sert mücadelelerin yanı sıra iki kaptan Neymar ile Thiago Mendes arasındaki gerilimle akıllarda kaldı. Karşılaşma Santos'un 3-0'lık farklı galibiyetiyle sona erse de asıl dikkat futbolcular arasındaki ilişkilere çevrildi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

El sıkışmayı reddetme ve sahadaki gerilim

thege.globo'nun aktardığı bilgilere göre karşılaşma başlamadan önce Vasco da Gama kaptanı Thiago Mendes, rakip takımın lideri Neymar'la el sıkışmayı reddetti. Bu durum, maç sırasında daha ciddi tartışmaların yaşanmasına zemin hazırladı. İlk yarıda Mendes'in yaptığı sert müdahale Santos yıldızını öfkelendirdi ve kısa süre sonra iki futbolcu karşı karşıya gelerek hararetli bir şekilde tartışmaya başladı.

Gerilim o kadar arttı ki Neymar, rakibinin yüzüne dokunduğunu iddia ederek kendini yere bıraktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesini önlemek için diğer futbolcular hemen araya girerek ikiliyi ayırmak zorunda kaldı. Maçın ilk yarısının ardından verdiği röportajda Neymar, rakip kaptanı sert bir şekilde eleştirerek ona “aptal” dedi ve Fransa'daki geçmişten kalan eski olayları hatırlattı.

Neymar röportajında şöyle konuştu: “O, her zaman sorun çıkaran ve kendisini sert biri gibi göstermeyi seven bir insan; durum hep böyleydi. Saygıyı koruyarak söylüyorum, o bir aptal. Paris Saint-Germain'de oynadığım dönemde de beni sakatlamıştı ve bugün bunu yine yapacağını söyledi. Bakalım cesareti yetecek mi?”

Thiago Mendes'in yanıtı ve hakem yönetimine itirazlar

Thiago Mendes ise yaşananlarla ilgili görüşlerini paylaşarak bunun sıradan bir futbol mücadelesi olduğunu vurguladı. Neymar'ın davranışlarının takımına karşı saygısızlık olduğunu savundu.

“Bu sıradan bir durum, bu futbol; herkes kendi takımını savunur. Ben sadece biraz saygı talep ettim. Neymar golü kutlarken taraftarlarımıza sus işareti yaptı. Ben gereksiz bir şey söylemedim, ancak o bana saygısızlık etti” dedi Mendes.

Vasco da Gama kaptanı ayrıca maçın başhakemi Rafael Rodrigo Klein'ın yalnızca tek taraflı düdük çalmasından şikâyet etti: “Maç neredeyse tamamen Neymar'ın oyununa dönüştü. Hakem bir kez bile bizim lehimize düdük çalmadı. Ne yazık ki bu durumda hiçbir şey yapamadık ve sahadan mağlubiyetle ayrıldık.”