Manchester City, Pep Guardiola Dönemi Sonrası Zorlu Sınavlarla Karşı Karşıya

·1·Spor
Manchester City, Pep Guardiola Dönemi Sonrası Zorlu Sınavlarla Karşı Karşıya

İngiliz futbolunun son on yıldaki en dominant takımı olarak kabul edilen Manchester City, altın çağının sona ermekte olduğunu gösteren ilk ciddi sınavlarla karşı karşıya. ixbt.com'a göre takımın Süper Kupa'da Arsenal'e karşı aldığı 0-3'lük ağır yenilgi, sıradan bir hazırlık maçı değildi; on yılı aşkın süredir inşa edilen projenin temelinde çatlaklar oluştuğunu gösterdi. Goal.com haber veriyor.

Şu anda İngiliz futbol kamuoyunun önünde kritik bir soru duruyor: Manchester City, Sir Alex Ferguson'un ayrılmasının ardından Manchester United'ın yaşadığı kaderden kaçabilecek mi, yoksa üç temel sütunun aynı anda kaybedilmesi kulübü her şeye yeniden başlamak zorunda mı bırakacak? Bu sorunun yanıtı artık teorik değil; sahada kendini göstermeye başladı.

Yönetim ve teknik kadroda değişiklikler

Kulübün sahipleri istikrarını korurken Ferran Soriano da görevini sürdürüyor. Ancak Manchester City, bir yıl içinde efsanevi bir takım hâline gelmesinde kilit rol oynayan ilk sütununu kaybetti. Modern dönemin en iyi sportif direktörlerinden Txiki Begiristain görevinden ayrıldı. Begiristain, döneminde Erling Haaland'ı 60 milyon karşılığında, Rodri'yi ise 70 milyon avroya transfer ederek akıllı satışlarla kusursuz bir kadro kurmuştu.

Begiristain, halefi Hugo Viana'ya ilk aylarda destek olsa da zamanla aradaki fark belirginleşmeye başladı. Viana, yaz transfer döneminde yalnızca iki transfer için 130 milyon avrodan fazla harcadı. Bu durum, kulübün transfer politikasında yeni ve daha pahalı bir dönemin başladığını gösteriyor.

Yeni dönem ve önündeki dev sorunlar

Leicester City ve Chelsea ile kupalar kazanan deneyimli teknik direktör Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın ardından Manchester City'nin başına geçti. Ancak ilk resmi sınavında Arsenal duvarına çarptı ve takım zorlu günlerin başladığını hissetti.

Verilere göre Txiki Begiristain'in ayrılması, zamanı geldiğinde Pep Guardiola'nın istifası ve Rodri'nin olası vedası, kulübü yenilmez bir makineden bilinmeyen bir bölgede kimliğini arayan bir takıma dönüştürüyor. Yeni teknik direktör ve yönetim, artan baskı altında dev sorunları çözmek zorunda kalacak.

Manchester CityPep Guardiolaİngiltere Premier LigiFutbol HaberleriTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Enzo Maresca için başarısız başlangıç ve 120 yıllık negatif antirekorEnzo Maresca için başarısız başlangıç ve 120 yıllık negatif antirekorBugün, 13:37Liverpool Bradley Barcola için PSG'ye 135 milyon avro teklif ettiLiverpool Bradley Barcola için PSG'ye 135 milyon avro teklif ettiBugün, 13:20Ruben Amorim, Rafael Leão'yu uyardıRuben Amorim, Rafael Leão'yu uyardıBugün, 13:18Barcelona João Cancelo ve Rodri'yi Kadrosuna Katmaya HazırlanıyorBarcelona João Cancelo ve Rodri'yi Kadrosuna Katmaya HazırlanıyorBugün, 12:58Liverpool sezon öncesi maçını galibiyetle tamamladıLiverpool sezon öncesi maçını galibiyetle tamamladıBugün, 12:34Martin Ødegaard rakiplere gözdağı verdiMartin Ødegaard rakiplere gözdağı verdiBugün, 12:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı