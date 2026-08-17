Manchester City, Pep Guardiola Dönemi Sonrası Zorlu Sınavlarla Karşı Karşıya

İngiliz futbolunun son on yıldaki en dominant takımı olarak kabul edilen Manchester City, altın çağının sona ermekte olduğunu gösteren ilk ciddi sınavlarla karşı karşıya. ixbt.com'a göre takımın Süper Kupa'da Arsenal'e karşı aldığı 0-3'lük ağır yenilgi, sıradan bir hazırlık maçı değildi; on yılı aşkın süredir inşa edilen projenin temelinde çatlaklar oluştuğunu gösterdi. Goal.com haber veriyor.

Şu anda İngiliz futbol kamuoyunun önünde kritik bir soru duruyor: Manchester City, Sir Alex Ferguson'un ayrılmasının ardından Manchester United'ın yaşadığı kaderden kaçabilecek mi, yoksa üç temel sütunun aynı anda kaybedilmesi kulübü her şeye yeniden başlamak zorunda mı bırakacak? Bu sorunun yanıtı artık teorik değil; sahada kendini göstermeye başladı.

Yönetim ve teknik kadroda değişiklikler

Kulübün sahipleri istikrarını korurken Ferran Soriano da görevini sürdürüyor. Ancak Manchester City, bir yıl içinde efsanevi bir takım hâline gelmesinde kilit rol oynayan ilk sütununu kaybetti. Modern dönemin en iyi sportif direktörlerinden Txiki Begiristain görevinden ayrıldı. Begiristain, döneminde Erling Haaland'ı 60 milyon karşılığında, Rodri'yi ise 70 milyon avroya transfer ederek akıllı satışlarla kusursuz bir kadro kurmuştu.

Begiristain, halefi Hugo Viana'ya ilk aylarda destek olsa da zamanla aradaki fark belirginleşmeye başladı. Viana, yaz transfer döneminde yalnızca iki transfer için 130 milyon avrodan fazla harcadı. Bu durum, kulübün transfer politikasında yeni ve daha pahalı bir dönemin başladığını gösteriyor.

Yeni dönem ve önündeki dev sorunlar

Leicester City ve Chelsea ile kupalar kazanan deneyimli teknik direktör Enzo Maresca, Pep Guardiola 'nın ardından Manchester City'nin başına geçti. Ancak ilk resmi sınavında Arsenal duvarına çarptı ve takım zorlu günlerin başladığını hissetti.

Verilere göre Txiki Begiristain'in ayrılması, zamanı geldiğinde Pep Guardiola'nın istifası ve Rodri'nin olası vedası, kulübü yenilmez bir makineden bilinmeyen bir bölgede kimliğini arayan bir takıma dönüştürüyor. Yeni teknik direktör ve yönetim, artan baskı altında dev sorunları çözmek zorunda kalacak.