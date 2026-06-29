Liverpool hücum hattını güçlendirmek için PSG yıldızı Bradley Barcola'ya odaklandı

İngiltere kulübü Liverpool, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Takım, Mohamed Salah'ın yerini doldurabilecek uygun bir aday aramaya devam ediyor. Daha önce ana hedef olarak görülen Yan Diomande'nin Paris Saint-Germain'i (PSG) seçmesi, Merseyside ekibini yeni seçenekler üzerinde çalışmaya itti. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Sky Sports'un haberine göre, Liverpool gözlemcileri artık özellikle PSG oyuncusu Bradley Barcola'yı değerlendiriyor. 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Anfield'daki uzmanların hazırladığı kısa listede üst sıralarda yer alıyor. Kulüp yönetimi, Barcola'nın oyun tarzının ve potansiyelinin takımın uzun vadeli stratejisine tamamen uygun olduğunu düşünüyor.

Diomande transferindeki başarısızlık

RB Leipzig formasıyla parlayan 19 yaşındaki Yan Diomande, uzun süre Liverpool'un dikkat merkezindeydi. Ancak Footmercato'nun bilgilerine göre, Fildişi Sahilli yetenek Fransa şampiyonuna geçmeyi tercih etti. Alman kulübünün oyuncu için çok yüksek bir ücret talep etmesi ve futbolcunun kendisinin Paris'e taşınma isteğini belirtmesi, Liverpool'un bu yarıştan çekilmesine neden oldu.

Liverpool yönetimi, genç futbolcu için belirlenen iç fiyat sınırını aşmak istemedi. Bu nedenle müzakereler durdu ve PSG'nin önümüzdeki günlerde Diomande transferini resmileştirmesi bekleniyor. Bu durum, Merseyside ekibini dikkatini Paris'teki memnuniyetsiz yıldızlardan birine çevirmeye zorladı.

Barcola'nın PSG'deki belirsiz geleceği

Bradley Barcola'nın PSG'deki durumu şu an oldukça karmaşık. Futbolcu, takımın önemli maçlarında, özellikle Şampiyonlar Ligi finalindeki Arsenal mücadelesinde ilk 11'e alınmadığı için memnun değil. Luis Enrique yönetiminde yeterli süre alamaması, kanat oyuncusunun geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Paris ekibi Barcola'yı satmak için acele etmese de, sözleşmesinin bitimine iki yıl kalmış olması kulübü düşündürüyor. Eğer futbolcu yeni bir sözleşme imzalamayı reddederse, PSG onu bu yaz yüksek bir bedelle satma seçeneğini değerlendirebilir. Goal.com'un yazdığına göre, Liverpool tam olarak bu durumdan yararlanmak istiyor.

Liverpool, bu transfer döneminde Osasuna'dan Viktor Munoz'u transfer ederek hücum hattını yenilemeye başlamıştı. Barcola'nın gelişiyle takımın hücum potansiyelinin daha da artması bekleniyor. Şimdilik Arsenal de oyuncuyla ilgileniyor ancak Merseyside ekibi bu konuda çok daha aktif hareket ediyor.