Mareska, Manchester City'de Guardiola'nın Yerine Geçince Neler Söyledi?

İngiliz futbolunda beklenmedik ve sansasyonel teknik direktör değişimi resmen onaylandı. Chelsea'nin eski teknik direktörü, İtalyan uzman Enzo Mareska Manchester City'nin teknik direktörü olarak atandı.

Kulübü uzun yıllar yöneten ve koca bir döneme damga vuran Pep Guardiola'nın yerini aldı. Mareska, "Cityliler" ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Mareska'nın ilk düşünceleri: «Bir teknik direktör için en uygun ortam»

İtalyan uzman, yeni görevine atandıktan sonra kulübün basın servisine duygularını ifade etti:

“Manchester City, çok iyi tanıdığım bir kulüp. Bu takımı yönetme fırsatı benim için büyük bir şans, adeta yeni bir aşama. Kulüpteki tüm iş süreçleri; yenilik arayışı, net planlama ve hedefe bağlılık üzerine kurulu. Bir teknik direktör için burası en uygun ortam. İşimi etkili bir şekilde yürütmem için gerekli olan istikrar burada mevcut".

Mareska ayrıca, Manchester City futbolcularıyla bir an önce antrenmanlara başlamak için sabırsızlandığını özellikle belirtti.

Yeni teknik direktörün önündeki zorlu görev

Enzo Mareska, takımı zor bir dönemde devralıyor. Çünkü geçen sezon "Cityliler" için yerel ligde ideal geçmedi ve şampiyonluk kupasını Londra'ya kaptırdılar:

Sıra Kulüp Adı Sıralama Şampiyonla Fark 1 Arsenal 1. Sıra (Şampiyon) — 2 Manchester City 2. Sıra 7 puan geride

Guardiola sonrası dönemde Mareska'nın temel görevi, Manchester City'yi yeniden Premier League tahtına döndürmek ve şampiyonluk unvanını geri kazanmak olacak. Taraftarlar, İtalyan taktikçinin City'deki yeni hamlelerini büyük bir merakla bekliyor.