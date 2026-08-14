Tayland'da vahşi fil arabadan meyve “çaldı”

Tayland'ın Khao Yai bölgesinde vahşi bir fil, otoparkta sıra dışı bir “hırsızlık” gerçekleştirerek insanları şaşkına çevirdi. Fil, araçlardan birine yaklaştı ve insanların onu uzaklaştırma çabalarına rağmen geri çekilmedi.

Aracın camını kıran fil, içindeki meyveleri buldu ve onları sakince yemeye başladı. Çevredekiler onu durdurmaya çalışsa da fil “ganimetinden” vazgeçmedi.

Tanıklar şaka yollu bu olayı “yılın en sıra dışı hırsızlığı” olarak nitelendirdi. Meyvelere doyduktan sonra fil, sanki hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.