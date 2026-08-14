Taraftarlar tanıyamadı: Ronaldo ilk maç öncesi imajını yeniledi (fotoğraf)

Suudi Arabistan’ın Al Nassr kulübünün forveti ve Portekiz Milli Takımı’nın kaptanı Cristiano Ronaldo yeni futbol sezonunun başlangıcı öncesinde taraftarlarını şaşırttı.

41 yaşındaki efsane yıldız, sosyal medyadaki resmi hesabında yeni görünümünü sergilediği bir fotoğraf paylaştı. Futbolcu saçlarını parlak turuncu (tilki tonunda) bir renge boyatarak yeni imajıyla ortaya çıktı.

Al Nassr şampiyonluğunu savunmaya hazırlanıyor

Bu görsel değişim tesadüf değil: Al Nassr, 15 Ağustos’ta Suudi Arabistan Pro Ligi’nin yeni sezonundaki ilk resmi maçında Al Fateh ile karşılaşacak.

Hatırlanacağı üzere Riyad ekibi, geçen sezonun sonunda ülke şampiyonluğunu kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. Şimdi kulübün önündeki görev, şampiyonluk unvanını başarıyla savunmak.

Yaş tanımayan golcülük: 42 maçta 36 gol!

Cristiano Ronaldo üst düzey formunu koruyarak fantastik sonuçlar almaya devam ediyor. Portekizli golcü, geride kalan 2025/2026 sezonunda Al Nassr ve milli takımıyla birlikte:

Tüm kulvarlarda: 42 maç;

Goller: 36 gol.

Futbolcunun Al Nassr ile mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar geçerli. Önde gelen Transfermarkt portalı, Ronaldo’nun piyasa değerini şu anda 10 milyon avro olarak değerlendiriyor.

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