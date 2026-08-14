Samsung Galaxy S25+ Şarj Sırasında Alev Aldı

·3·Teknoloji
Samsung Galaxy S25+ Şarj Sırasında Alev Aldı

Çin’de Samsung Galaxy S25+ amiral gemisi akıllı telefonunun gece şarj olurken alev alması kamuoyunun dikkatini çekti ve kullanıcı güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Bu ciddi olay teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı; zira son dönemde Güney Koreli üreticinin en yeni nesil cihazlarıyla ilgili benzer vakalar birkaç kez yaşanmıştı. Haberi Ixbt.com veriyor .

ixbt.com’un aktardığına göre olay 31 Temmuz’da meydana geldi. Gece elektrik şebekesine bağlı bırakılan akıllı telefondan yüksek sesli bir patlama duyuldu ve odayı duman kokusu kapladı. Ailenin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın kendi imkânlarıyla söndürüldü; neyse ki kimse yaralanmadı. Ancak cihaz tamamen kullanılamaz hâle geldi.

İnceleme sonuçları ve şirketin tutumu

Hasar gören cihaz, inceleme için 5 Ağustos’ta Güney Kore’deki bir Samsung servis merkezine gönderildi. Bir hafta sonra, 12 Ağustos’ta şirket uzmanları sonuçlarını açıkladı. Samsung, resmî açıklamasında akıllı telefonun daha önce düşürüldüğünü ve bunun sonucunda bataryada gizli bir hasar oluştuğunu öne sürdü.

Şirketin iddiasına göre yangına, cihaz elektrik şebekesine bağlandığında meydana gelen bu mekanik hasar neden oldu. Bu nedenle olay dikkatsizlik sonucu olarak değerlendirildi ve üretici, mağdura herhangi bir tazminat ödemeyi kesinlikle reddetti.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık ve önceki sorunlar

Ancak cihazın sahibi şirketin sonuçlarına kesinlikle katılmadı. Ona göre arka paneldeki ve kasadaki hasarlar düşme sonucunda değil, bataryanın patlaması ve yangın sırasında oluşmuştu. Tüketici ayrıca Samsung temsilcilerinden ayrıntılı inceleme raporunu ve ret kararının gerekçelerini destekleyen belgeleri talep etti; ancak şirket bu bilgileri sunmak istemedi.

Uzmanlar, bu tür arızaların ilk kez yaşanmamasının endişe verici olduğunu belirtiyor. Açık kaynaklardaki bilgilere göre daha önce de Galaxy S25 serisi akıllı telefonlarla ilgili benzer tehlikeli vakalar kaydedilmişti:

  • Ekim 2025’te Galaxy S25+ modelinin alev aldığı bildirilmişti;
  • Ocak 2026’da bir başka S25+ modeliyle ilgili benzer bir sorun yaşandı;
  • Mayıs 2026’da ise Galaxy S25 FE akıllı telefonda da benzer bir yangın meydana geldi.
Bu olay, pahalı teknoloji ürünlerini kullanırken güvenlik standartları ve üreticinin sorumluluğu konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Mağdurun haklarını savunmaya devam etmesi bekleniyor.

SamsungGalaxy S25Akıllı TelefonYangınTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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