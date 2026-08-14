Leandro Paredes, Milan'ın teklifini reddederek Boca'da kaldı

Arjantin Milli Takımı ve Boca Juniors orta saha oyuncusu Leandro Paredes, Avrupa transfer dönemi sırasında İtalya'nın Milan kulübü tarafından yapılan teklifi kesin bir şekilde reddetti. TyC Sports'un haberine göre 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, Serie A devinin ilgisine rağmen tüm odağını çocukluk kulübünde kupa kazanmaya verdiğini belirterek görüşmeleri reddetti. Goal.com haber veriyor.

Milan temsilcileri, dünya şampiyonunun temsilcileriyle iletişime geçerek olası transfer şartlarını görüşmeye çalıştı. Ancak futbolcunun kendisi, İtalyan kulübünden resmî teklif gelmemesini ve Boca Juniors yönetiminin rahatsız edilmemesini istedi. Paredes bu kararı, takımındaki istikrarı korumak ve yalnızca yerel müsabakalara odaklanmak amacıyla hemen aldı.

Zengin Avrupa deneyimi ve Boca'ya duygusal dönüş

San Siro kulübünden gelen çağrıya yanıt veren Paredes, gösterilen ilgi için teşekkür etti ancak şu anda tam olarak olmak istediği yerde bulunduğunu açıkça belirtti. 2028 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcu, takımını ülke şampiyonasında zafere taşımaya olan bağlılığını gösterdi.

Transfer gerçekleşseydi, deneyimli futbolcunun İtalya futboluna bir sonraki dönüşü olacaktı. Hatırlanacağı üzere Paredes, Avrupa'daki zengin kariyeri boyunca 2014 yılında Chievo'da forma giydi; ayrıca Empoli, Roma, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus'ta oynadı. Futbolcunun 2025'in ortalarında Boca Juniors'a yaptığı duygusal dönüş, bir döngüyü tamamladı. Liga Profesional'daki istikrarlı performansı, Arjantin Milli Takımı'ndaki yerini korumasını sağlıyor.

Önünde Clausura ve şampiyonluk mücadelesi var

Transfer söylentilerine son verilmesinin ardından tüm dikkat artık iç sahadaki önemli maçlara çevriliyor. Boca Juniors, cumartesi günü Clausura kapsamında Platense deplasmanına çıkacak. Rodolfo Arruabarrena'nın öğrencileri, şampiyonluk kupası için verilen zorlu mücadelede olumlu sonuçlar serisini sürdürmek ve oyunlarındaki istikrarı korumak istiyor.

Boca kaptanı için en öncelikli hedef, sevgili kulübüyle büyük kupalar kazanmak ve La Bombonera Stadı'nda silinmez bir iz bırakmaya devam ediyor. Paredes'in bu kararlılığı, takım taraftarları arasındaki saygınlığını daha da artırırken kulübün sezondaki başlıca lideri olduğunu bir kez daha doğruladı.