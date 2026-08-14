Barcelona ve Manchester City, Rodri transferinde hangi konuda anlaşamıyor?

·8·Spor
Barcelona ve Manchester City, Rodri transferinde hangi konuda anlaşamıyor?

Dünya futbolunda yaz transfer döneminin bir sonraki sansasyonel ve beklenmedik transfer destanı yaşanıyor. Manchester Cityorta saha oyuncusu Rodri Barcelona'ya transfer olma isteği nedeniyle İngiltere'ye dönüşünü geciktirmeye çalışıyor.

Katalonya'nın saygın Sport.es yayınının haberine göre İspanyol yıldız, kulüpler arasındaki resmi görüşmeler tamamen sonuçlanana kadar Manchester'a dönmemek için yönetimden özel izin istiyor.

Antrenmanlara katılma zorunluluğu ve mali anlaşmazlık

Kaynağın aktardığına göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun resmi izni 13 Ağustos'ta sona erdi. Mevcut düzenlemelere göre Rodri'nin 14 Ağustos'ta Manchester City'nin sabah antrenmanına katılması ve takımla çalışmaya başlaması gerekiyordu.

Rodri anlaşmanın daha hızlı sonuçlanmasını istediği için ek süre talep etse de kulüp tarafından izin verilmemesi durumunda cezaya maruz kalmamak için antrenmana gitmesi gerektiği belirtiliyor. Futbolcu, iki dev kulüp arasında transferin mali şartları konusunda ortaya çıkan anlaşmazlığın kısa sürede olumlu sonuçlanmasını umuyor.

Rodri'nin son sezondaki istatistikleri

Deneyimli orta saha oyuncusu geride kalan sezonda Manchester Cityformasıyla şu istatistikleri kaydetti:

  • İngiltere Premier Lig'i (2025/2026): 21 maç ve 1 gol;

  • UEFA Şampiyonlar Ligi: 5 maç (gol veya asist katkısı yok).

Kulüpler mali konularda sonuna kadar uzlaşabilirse Rodri'nin İspanya'ya dönmesi ve Barcelona'nın merkez orta saha hattını güçlendirmesi, yazın en önemli transferlerinden biri olabilir.

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BarcelonaManchester CityRodri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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