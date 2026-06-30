2026 Dünya Kupası. Son 32 Turu. Hollanda — Fas 1:1 (2:3) (goller)
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2026 Dünya Kupası. Son 32 Turu
Dünya Kupası son 32 turunun sıradaki eşleşmesinde Hollanda ve Fas karşı karşıya geldi.
Mücadelenin normal süresi ve uzatmaları beraberlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında ise Afrika temsilcisi şanslı taraftı.
Böylece Fas milli takımı, son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak.
2026 Dünya Kupası. Son 32 Turu
Hollanda — Fas 1:1
Penaltı Atışları — 2:3
Goller: Gakpo 72 — Diop 90+1.
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