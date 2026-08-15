Japonya'da Şiddetli Yağışlar Acil Duruma Yol Açtı

Japonya'nın doğu bölgelerinde görülen rekor düzeydeki şiddetli yağışlar ciddi sonuçlara yol açtı. Doğal afet nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybederken, Chiba prefektöründe elektrik ve ulaşım hizmetleri aksadı. BBC'nin haberine göre.

13 Ağustos'ta Chiba prefektöründe bir saat içinde 100 milimetreden fazla yağış kaydedildi. Bu miktar, ağustos ayı ortalamasının yaklaşık üç katı olurken, bölgede kaydedilen en şiddetli yağışlardan biri olarak değerlendirildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle 20 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelirken demir yolu seferleri ve kara yolu trafiği geçici olarak kısıtlandı.

Yerel yönetim, en yüksek tehlike seviyesi olan beşinci aşamada acil durum uyarısı yayımladı. 100 binden fazla hanede yaşayanlara güvenli bölgelere tahliye olmaları tavsiye edildi.

Hayatını kaybedenler arasında su basan bir yolda aracının içinde mahsur kalan bir kadın da bulunuyor. İki kişi daha sokakta düştükten sonra hayatını kaybetti.

Doğal afet, Tokyo'daki Narita Uluslararası Havalimanı'nın faaliyetlerini de etkiledi. Binlerce yolcu havalimanında mahsur kalırken yaklaşık 1.800 kişi Chiba Valiliği binasında geceyi geçirmek zorunda kaldı.

Havalimanı yönetimi, cuma günü uçuşların planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı. Ancak hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.