Manchester United, Marcus Rashford Hakkında Nihai Kararı Verdi

·31·Spor
Manchester United, Marcus Rashford Hakkında Nihai Kararı Verdi

İngiliz kulübü Manchester United, forvet Marcus Rashford'un geleceğiyle ilgili belirsizliklere son vererek onu as kadroya geri döndürmeye karar verdi. Son zamanlarda başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcu, yeni sezon öncesinde takımın antrenmanlarına tam zamanlı olarak katılacak. Bu karar, kulüp yönetimi ve teknik heyet arasında uzun süren görüşmelerin ardından alındı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

The Athletic muhabiri David Ornstein'ın verdiği bilgilere göre, kulüp yetkilileri Rashford'u üçüncü kez kiralamayı tamamen reddetti. Daha önce Aston Villa ve İspanya'nın Barcelona kulüplerinde geçici olarak görev yapan 28 yaşındaki forvet, artık Old Trafford'da kariyerini yeniden canlandırma şansına sahip olacak. Şu anda tüm tarafların futbolcunun takıma entegrasyonuna açık olduğu söyleniyor.

Kiralama Süresi Sona Erdi

Manchester United yönetimi, futbolcuyu başka bir takıma tekrar kiralamanın kulüp çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyor. Son 18 ayda farklı liglerde deneyim kazanan Rashford, önümüzdeki ay Carrington antrenman tesislerine dönecek. Teknik direktör Michael Carrick, yeni sezon planlarında forvetin yeteneklerinden faydalanmayı öngörüyor.

Kulübün mali durumu da bu kararda etkili oldu. Harcamaları azaltmak için alınan önlemler sonucunda Manchester United, futbolcularını aceleyle satma veya kiralama baskısından kurtuldu. Bu durum, teknik heyete kadro planlamasında daha fazla özgürlük ve esneklik sağlıyor.

Transferdeki Zorluklar ve Futbolcunun İsteği

Rashford'un kalıcı transferinin gerçekleşmesi birkaç nedenden dolayı zor görünüyor. Birincisi, kulüple Haziran 2028'e kadar devam eden uzun vadeli bir sözleşmesi var. İkincisi, futbolcunun yüksek maaşı ve kişisel talepleri birçok aday kulüp için caydırıcı oluyor. Goal.com'un haberine göre, Barcelona onu satın alma niyetinde değil, diğer yabancı kulüpler ise futbolcuyu cezbedecek kadar prestijli değil.

Ayrıca Marcus Rashford'un kendisi de Premier League'deki rakip takımlara geçmek istemiyor. Manchester United onun için öncelikli hedef olmaya devam ediyor. Mevcut durumda, her iki taraf için de iş birliğine devam etmek en uygun yol olarak görülüyor. Beklenmedik bir teklif gelmediği sürece, Rashford yeni sezonda "Kırmızı Şeytanlar" forması giyecek.

Bu dönüşün Manchester United'ın hücum hattındaki rekabeti artırması bekleniyor. Taraftarlar ve uzmanlar, Rashford'un yetiştiği kulüpte eski formuna kavuşmasını umuyor. Kulüp içi atmosferin ve yönetimin güveninin, futbolcunun psikolojik durumuna olumlu etkileyeceği şüphesiz.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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