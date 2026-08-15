Geekom M16 dizüstü bilgisayarındaki düşük kaliteli termal macun performansı düşürdü

KitGuru yayınının uzmanları tarafından gerçekleştirilen Geekom M16 dizüstü bilgisayarı incelemesi teknoloji dünyasında tartışmalara yol açtı. Bu cihazda kullanılan düşük kaliteli termal macunun işlemcinin potansiyelini önemli ölçüde kısıtladığı ve değiştirilmesinin bilgisayarın hızını neredeyse üçte bir oranında artırdığı ortaya çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre, günümüzde bazı Çin markaları, özellikle Chuwi, tüketicileri yanıltarak yeniden markalanmış işlemciler ve düşük kaliteli ekranlar kullanırken Geekom ürünlerinde de ciddi sorunlar görülüyor. Özellikle son testler sırasında Geekom M16 dizüstü bilgisayarının performansının şüphe uyandıracak kadar düşük olduğu tespit edildi.

Test sonuçları ve yüksek sıcaklık sorunu

Intel Core Ultra 9 185H işlemcisine sahip bilgisayar, ilk testlerde beklenen sonuçları gösteremedi. Bununla birlikte cihazın çalışma sırasında çok yüksek sıcaklıklara ulaştığı kaydedildi. Bu durum, soğutma sistemi ile ısı iletken malzeme arasında bir sorun olduğuna işaret etti.

Uzmanlar, sorunun kaynağını belirlemek amacıyla fabrikada uygulanan termal macunu yüksek kaliteli bir termal arayüz malzemesiyle değiştirdi. Bunun sonucunda işlemci sıcaklığı önemli ölçüde düştü ve daha da önemlisi, performansı hemen yaklaşık %30 arttı.

Diğer modellerdeki durum ve sonuçlar

Belirtildiği üzere, bu münferit bir durum değil. Daha önce aynı üreticinin başka bir modeli olan X14 Pro bilgisayarında da benzer bir sorun görülmüştü. O dönemde de termal macunun değiştirilmesinin işlemci performansını %13 artırdığı bildirilmişti.

Bu durum, montaj sürecinde kullanılan malzemelerin kalitesine dikkat etmenin önemini gösteriyor. Geekom bilgisayar satın almayı planlayan kullanıcıların, soğutma sistemindeki zayıf noktalar gibi bu hususu önceden dikkate almaları öneriliyor.