Hansi Flick, Barcelona'da Lamine Yamal'ı santrfor olarak deniyor

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımındaki forvet eksikliği sorununu çözmek için özgün taktik çözümler arıyor. Goal.com'un haberine göre Alman teknik adam, genç yetenek Lamine Yamal'ı santrfor pozisyonunda, hatta “sahte dokuz” rolünde deniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yaz transfer döneminde Katalan ekibinin kadrosunda büyük değişiklikler yaşandı. Robert Lewandowski kariyerine Kuzey Amerika'da devam etmek üzere ayrılırken, Ferran Torres Paris Saint-Germain'e katıldı. Bu deneyimli futbolcuların ayrılması, takımın hücum hattında önemli bir boşluk oluşturdu.

Yeni taktik arayışlar ve antrenman deneyleri

Lamine Yamal aslında sağ kanat oyuncusu olarak görev yapıyor ve taraftarlar onu bu bölgede izlemeye alışkın. Ancak Hansi Flick son haftalarda oyuncunun pozisyonuyla ilgili görüşünü değiştirerek onu merkezde de kullanabileceğini gösteriyor. Bu yalnızca teorik bir fikir değil; Ciutat Esportiva Joan Gamper tesislerinde uygulanan bir taktik.

Kulüp tarafından yayımlanan antrenman görüntülerinde Lamine Yamal'ın santrfor olarak görev yaptığı ve şık bir gol attığı görülüyor. Oyuncu bu pozisyonda teknik becerilerini sergilerken, sağ ayağıyla topu kontrol edip sihirli sol ayağıyla isabetli bir vuruş yaptı.

Kadro eksikliği ve çok yönlü futbolcular

Hansi Flick yönetiminde yalnızca Lamine Yamal değil, diğer futbolcular da pozisyonlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Özellikle Anthony Gordon ve Karim Adeyemi, santrfor rolünü üstlenmeye hazır olduklarını gösteriyor. Her iki oyuncunun da kariyerleri boyunca sırasıyla Newcastle United ve Borussia Dortmund'da merkezde oynama deneyimi bulunuyor.

Bu futbolcular çoğunlukla kanatlarda daha etkili olsalar da teknik direktör onların çok yönlülüğüne güvenmek zorunda. Tatilinden dönen Lamine Yamal'ın kısa süre içinde ilk 11'e katılması bekleniyor. Teknik direktörün Basel'deki bir sonraki hazırlık maçında ona bu yeni ve deneysel rolde şans verebileceği ihtimali uzmanların dikkatini çekiyor.