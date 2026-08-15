SpaceX Texas'taki Starlink Fabrikasını Genişletme Çalışmalarına Başlıyor

·1·Teknoloji
SpaceX Texas'taki Starlink Fabrikasını Genişletme Çalışmalarına Başlıyor

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, Texas eyaletinin Bastrop kentindeki fabrikasını genişletmeye yönelik milyonlarca dolarlık büyük projenin bir sonraki aşamasına geçti. Bu tesiste küresel internet sistemi için kritik öneme sahip uydu bileşenleri üretiliyor. Genişletme çalışmaları, şirketin gelecekteki büyük planlarını hayata geçirmesinde önemli bir adım olarak görülüyor. Ixbt.com haberine göre.

Yenileme ve gelecek planları

ixbt.com'un haberine göre, fabrika binasının iç kısmının yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi çalışmalarına gelecek ay başlanması planlanıyor. Tüm inşaat ve donanım kurulum çalışmalarının 2027 sonbaharına kadar tamamen tamamlanması bekleniyor. Bu da üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılmasını sağlayacak.

Elon Musk, Starlink ekibinin sıfırdan tamamen küresel bir internet sistemi oluşturmayı başardığını belirtti. Bu sistem, günümüzde dünyanın en yüksek kapasitesine sahip ilk küresel internet sistemi olarak kabul ediliyor. Şirket yöneticisine göre gelecekteki tüm küresel internet trafiğinin yüzde 90'ından fazlası Starlink üzerinden gerçekleşebilir.

Uydu takımyıldızını 100 bin uyduya çıkarma

Şu anda Dünya yörüngesinde Starlink ağına ait yaklaşık 11.000 aktif uydu bulunuyor. Ancak bu sayı nihai hedef değil. Elon Musk, üçüncü nesil ve sonraki nesil cihazları kullanıma sunarak yörüngedeki uydu sayısını 100.000'e çıkarmayı planlıyor.

Uzmanlara göre uydu sayısındaki bu büyük artış, internet hızını ve kapsama alanını dünya genelinde yeni bir seviyeye taşıyacak. Bastrop'taki fabrikanın genişletilmesi ise bu devasa uzay altyapısının kurulması ve desteklenmesi için gerekli lojistik ve üretim altyapısını sağlayacak.

SpaceXStarlinkElon MuskİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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