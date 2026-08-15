Nörobiyologlar beyin dokusunu yenileyen yeni bir mekanizma keşfetti

Zürih Üniversitesi nörobiyologlarından oluşan bir ekip, beyin dokusunun bütünlüğünü sağlayan ve nöronları besleyen yıldız biçimli glial hücreler olan astrositlerin daha önce bilinmeyen bir yenilenme mekanizmasını keşfetti. ixbt.com'un aktardığına göre bu bilimsel bulgu, insan beyninin hasar sonrası kendini yenileme kapasitesine ilişkin anlayışı kökten değiştirebilir. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Araştırma sırasında canlı fareler üzerinde iki fotonlu mikroskopi kullanılarak benzersiz deneyler gerçekleştirildi. Deney sonuçları, beyin yaralandığında özel bir "rejeneratif astrositler" grubunun yalnızca bulunduğu yerde bölünmediğini, aynı zamanda yavru hücrelerin çekirdeklerini uzun uzantıları boyunca hasarlı bölgeye yönlendirdiğini gösterdi.

Benzersiz göç süreci ve dokunun yenilenmesi

Hasarlı bölgeye ulaşan çekirdekler, astrosit ağını yeniden oluşturarak dokuyu adeta yeniden "dikiyor". Bu karmaşık süreç birkaç aşamada gerçekleşiyor: Önce çekirdekler uzantılar boyunca aktif biçimde göç ediyor, ardından onarımdan (yenilenmeden) sorumlu özel genler ve sinyal yolları devreye giriyor. Sonuç olarak hücreler kendi ağlarını tamamen yeniden yapılandırıyor ve doku işlevlerini geri kazanıyor.

Astrositlerin beyinde ebeveyn benzeri bir rol üstlendiği, nöronlara gerekli besinleri sağladığı, kan akışını düzenlediği ve sağlıklı bir ortamı koruduğu biliniyor. Bu hücreler ciddi biçimde hasar görür veya otoimmün hastalıklar nedeniyle yok olursa beyin, dış etkilere ve hasara karşı koyamaz hale geliyor.

Geleceğin tıbbi olanakları

Araştırmacılar, bu süreç sırasında geçici olarak etkinleşen çok sayıda geni ve sinyal yolunu belirlemeyi başardı. Uzmanlara göre bu genler gelecekte, travmaların ve çeşitli ağır hastalıkların ardından beyin dokusunun yenilenme sürecini hedefli biçimde etkilemek için başlıca terapötik hedeflere dönüşebilir.

Bu bilimsel keşif tıpta önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Beyni, "hasar gördükten sonra geri döndürülemez biçimde bozulan organlar" kategorisinden çıkararak gizli kendini yenileme mekanizmalarını koruyan ve bunların seçici biçimde etkinleştirilebildiği sistemler arasına taşıyor.