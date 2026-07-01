Alman ekibi Borussia, Jahongir O‘rozov ile ciddi şekilde ilgileniyor

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona ermiş olsa da, bazı futbolcuların performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Dünya Kupası'nda kendini gösteren genç savunmacılardan biri Jahongir O‘rozov oldu. Almanya'nın saygın yayın organı Kicker'in haberine göre, Borussia Mönchengladbach, Dinamo oyuncusuna ilgi gösteriyor.

O‘rozov, Borussia'nın takip listesindeki isimlerden biri

Kicker'in haberinde, 22 yaşındaki stoperin Borussia Mönchengladbach ile ilişkilendirilen birkaç futbolcudan biri olduğu belirtildi. Şu an için resmi bir teklif veya taraflar arasında bir anlaşma olduğuna dair bilgi verilmedi. Bu nedenle, bu haberi tamamlanmış bir transfer olarak değil, kulübün ciddi bir ilgisi olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Borussia, yeni sezon öncesinde merkez savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor. Alman kulübü; gelecekte gelişme potansiyeli olan, genç, fiziksel olarak güçlü ve birden fazla savunma görevini üstlenebilen futbolcuları inceliyor.

190 cm boyundaki sol ayaklı O‘rozov, bu kriterlere uygun bir aday olarak görülüyor. Transfermarkt, oyuncunun ana pozisyonunu stoper olarak belirtmiş.

Dünya Kupası, Avrupa'ya açılan bir kapı olabilir

Özbekistan milli takımı Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında beklenen sonuçları alamadı. Ancak turnuva, genç futbolcular için kendilerini uluslararası düzeyde sergileme fırsatına dönüştü.

Jahongir O‘rozov, milli takım formasıyla çıktığı maçlarda fiziksel mücadeleleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunmadan hücuma çıkışlardaki etkinliğiyle dikkat çekti.

Üst düzey liglerin skautları için Dünya Kupası adeta büyük bir vitrin niteliğindedir. Birkaç güvenilir performans, bir futbolcunun transfer piyasasındaki konumunu kökten değiştirebilir. O‘rozov ile ilgili haber de bu sürecin ilk sonuçlarından biri olabilir.

Bunyodkor'dan Türkiye'ye uzanan yol

Jahongir O‘rozov, Bunyodkor futbol okulunun yetişmiş bir oyuncusudur. Genç savunmacı, başkent kulübünün as takımında kendini gösterdikten sonra 2023 yılında Türkiye'nin Eyüpspor kulübüne transfer oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Eyüpspor ile sözleşmesi Ağustos 2023'te başlamış ve daha sonra karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir.

Futbolcu, 2024 yılında Samarkand Dinamo takımında kiralık olarak forma giydi. Daha sonra kulübe kalıcı olarak katıldı.

Transfermarkt verilerine göre O‘rozov, 25 Şubat 2025'ten itibaren Dinamo'nun tam haklarına sahip olduğu bir oyuncudur. Mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam etmektedir.

Milli takımda da kendini kanıtladı

Jahongir O‘rozov, Özbekistan'ın çeşitli yaş kategorilerindeki milli takımlarında da görev yaptı. Gençler düzeyindeki uluslararası turnuvalarda edindiği deneyimin ardından A milli takıma çağrıldı.

Transfermarkt veritabanında, savunmacının Özbekistan A milli takımı formasıyla altı maça çıktığı ve bir gol attığı görülüyor.

Fabio Cannavaro'nun genç futbolcuya Dünya Kupası'nda şans vermesi, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Dünya Kupası sonrası bir Bundesliga kulübünün ilgisinin ortaya çıkması, bu kararın tesadüf olmadığını gösteriyor.

Futbolcunun piyasa değeri 600 bin Euro

Transfermarkt portalı, Jahongir O‘rozov'un güncel transfer değerini 600 bin Euro olarak belirledi. Piyasa değeri en son 13 Mayıs 2026 tarihinde güncellendi.

Ancak Dünya Kupası katılımı ve Avrupa kulüplerinin ilgisi, futbolcunun gerçek transfer bedelini artırabilir. Dinamo ile 2027 sonuna kadar sözleşmesinin olması, Semerkant kulübüne müzakerelerde avantajlı bir konum sağlıyor.

Eğer Borussia ilgisini resmi bir teklife dönüştürürse, transfer bedelinin Transfermarkt değerinin üzerinde olması muhtemeldir.

Bundesliga, O‘rozov için büyük bir adım olacak

Borussia Mönchengladbach'a transfer olmak, Jahongir O‘rozov için kariyerindeki en büyük adım olabilir.

Almanya Ligi; yüksek hız, sert fiziksel mücadele ve genç oyuncuların gelişimine verilen büyük önemle tanınır. Bu ortam, Özbek savunmacının taktiksel ve teknik açıdan daha da gelişmesine yardımcı olabilir.

Öte yandan, Avrupa'ya uyum sağlamak, ilk 11 için rekabet etmek ve yeni futbol standartlarını benimsemek kolay olmayacaktır. O‘rozov için sadece transfer değil, düzenli oyun süresi alması da kritik önem taşıyor.

Şu an için görüşmeler veya resmi bir teklif haberi yok. Ancak Kicker gibi prestijli bir yayında Jahongir O‘rozov isminin geçmesi bile, Dünya Kupası'ndaki performansının gözden kaçmadığını kanıtlıyor.

Özbekistan'ın Dünya Kupası macerası sona erdi ancak bazı futbolcular için Avrupa yolu yeni başlıyor olabilir.