Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili doktorların görüşü açıklandı

·1·Spor
Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili doktorların görüşü açıklandı

Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Jamal Musiala'nın sahada bilincini kaybetmesi futbol dünyasında ciddi endişelere yol açtı. Dört gün içinde ikinci kez yaşanan bu olayın ardından önde gelen tıp uzmanları futbolcunun sağlık durumu ve teşhisiyle ilgili görüşlerini açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

BILD'in haberine göre Münih ekibinin Heidenheim ile oynadığı hazırlık maçında 23 yaşındaki futbolcu bir kez daha bayıldı. Bundan önce RB Leipzig karşılaşmasında da benzer korkutucu bir durum yaşanmıştı. Sahada tıbbi müdahale yapıldıktan sonra orta saha oyuncusu oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tıbbi teşhis ve nörolojik değerlendirmeler

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, kulübün durumdan tamamen haberdar olduğunu ve futbolcuya gerekli desteğin sağlandığını doğruladı. Daha sonra Jamal Musiala yaptığı açıklamada, kendisine nörolojik disfonksiyon nedeniyle geçici bilinç kaybı atakları teşhisi konulduğunu bildirdi.

Alman basını, Essen Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Christoph Klessnisch'e ulaşarak durumla ilgili profesyonel değerlendirme aldı. Uzman, nörolojik açıdan bunun epileptik nöbet veya absans epilepsisi olabileceğini belirtti; zira kısa süreli tepki vermeme belirtileri bu ihtimallerle örtüşüyor.

Futbolcunun geleceği ve tedavi süreci

Prof. Klessnisch, bu durumun tedavi edilebileceğini ancak uzun süreli bir terapi gerektirdiğini vurguladı. Doktorlara göre doğru bir yaklaşımla futbolcu profesyonel kariyerine devam edebilir ve bu durum kariyerinin sona ermesine neden olmaz.

Bu sağlık sorunu, futbolcunun kariyerindeki ağır sakatlıklar dönemine denk geldi. Hatırlanacağı üzere Musiala, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain'e karşı oynanan maçta fibula kemiğini kırmış ve ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Bu nedenle 2025-26 sezonunun önemli bir bölümünü kaçırmıştı.

Futbolcunun şu anki önceliği, ortopedik sakatlıkların ardından tamamen iyileşmenin yanı sıra yeni tespit edilen nörolojik durumu kontrol altına almak. Uzmanlar, doğru tedavi süreci sayesinde futbolcunun kısa süre içinde en iyi sportif formuna döneceğine inanıyor.

Jamal MusialaBayern MünihFutbol HaberleriBundesligaAlman Futbolu
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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