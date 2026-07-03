FIFA, Portekiz ve Hırvatistan Maçındaki İptal Edilen Golü Açıkladı

FIFA, Portekiz ve Hırvatistan arasındaki karşılaşmanın 90+13. dakikasında atılan ancak iptal edilen golle ilgili resmi açıklama yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında eklenen 13. dakikada Hırvatistan skoru eşitlemişti. Ancak hakem Espen Eskos, VAR incelemesi sonucunda Mario Pašalić'in ofsaytta olması nedeniyle golü geçersiz saydı.

FIFA'nın bildirdiğine göre, karar verilirken "Trionda" resmi topunda bulunan Connected Ball Technology verileri kullanıldı. Sensörler, golden önce topun Hırvatistan'ın 20 numaralı oyuncusu Igor Matanović'in başına değdiğini tespit etti.

Mario Pašalić, tam olarak bu temastan sonraki pozisyonda ofsaytta kaldı. Bu nedenle VAR incelemesi golün iptali için temel oluşturdu.

FIFA'nın açıklamasında, "Trionda" topunun içindeki IMU sensörlerinin topa olan çok küçük temasları bile algılayabildiği belirtildi. Bu veriler, hakemlerin tartışmalı pozisyonlarda daha hızlı ve doğru karar vermesini sağlıyor.

Karşılaşma, Portekiz'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.