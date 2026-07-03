Cristiano Ronaldo Diogo Jota Anısına Kazanılan Galibiyet Hakkında Konuştu

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası kapsamında Hırvatistan ile oynadığı zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Bu karşılaşma sadece sportif sonucuyla değil, aynı zamanda duygusal anlarıyla da taraftarların hafızasında yer edindi. Takım kaptanı Cristiano Ronaldo, bu başarıyı bir yıl önce hayatını kaybeden takım arkadaşı Diogo Jota'nın anısına adadı. Goal.com haberine göre.

Maç sona erdiğinde Cristiano Ronaldo, sahada Diogo Jota'nın 21 numaralı formasını giyerek gökyüzünü işaret etti ve vefat eden dostunu andı. 3 Temmuz, Jota'nın ölümünün tam birinci yıl dönümüydü. Goal.com'un haberine göre, Portekiz Milli Takımı üyeleri bu maça özel bir ruhsal hazırlık yapmış ve galibiyeti özellikle eski forvetleri için kazanmayı hedeflemişlerdi.

“Bizi yukarıdan izliyor”

Maç sonrası verdiği röportajda Ronaldo duygularını gizlemedi. Deneyimli forvet, SIC kanalına yaptığı açıklamada, “Bugün bizim için özel bir gün. Jota'mız yukarıdan yolumuzu aydınlatıyor. Ruhunun bizimle olduğunu hissettik ve onu layıkıyla onurlandırmak için tek yol galip gelmekti” dedi.

Ayrıca Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendimiz, Diogo ve Portekiz için kazandık!” ifadelerini kullandı. Özbek futbolseverler için de bu tür insani ilişkiler her zaman takdir edilmiştir, çünkü Ronaldo sadece sahadaki yeteneğiyle değil, takım arkadaşlarına olan sadakatiyle de tanınmaktadır.

Hırvatistan maçı, aynı zamanda efsanevi Luka Modric için de Dünya Kupaları'ndaki son maç olabilir. Real Madrid kulübünde uzun yıllar birlikte oynayan ve birçok kupa kazanan Ronaldo ve Modric, maçtan sonra sohbet ederek sıcak bir şekilde vedalaştılar. Bu anlar, futbol dünyasında büyük bir dönemin sona erdiğine işaret ediyor.

Ronaldo, 40 yaşındaki Modric hakkında, “Luka ile vedalaştım. O bir futbol efsanesi olarak kalacak. Neredeyse aynı yaştayız ve futbolda başardıkları işlere büyük saygı duyuyorum” diye ekledi. Portekiz Milli Takımı play-off aşamasına yükselirken, Hırvatistan için turnir sona erdi.