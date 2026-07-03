Barcelona, kadın futbol tarihinin en pahalı transferini yapmaya yakın

İspanyol kulübü Barcelona, kadın futbol piyasasında yeni bir sansasyonel transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Mevcut Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Brezilya milli takımının forveti Caroline'i kadrosuna katmak için Manchester City ile görüşmelerini hızlandırdı. Bu anlaşma gerçekleşirse, Katalanların tarihindeki en pahalı transfer olacak. Goal.com haberine göre.

ixbt.com ve ge yayınlarının haberine göre, Barcelona İngiliz kulübüne halihazırda iki resmi teklif sundu ancak Manchester City yönetimi şu ana kadar bu talepleri reddetti. Buna rağmen, taraflar ortak bir noktada buluşmak için iletişimlerini sürdürüyor. 26 yaşındaki futbolcunun İspanya'ya taşınmaya karşı olmadığı ve City'nin de uygun bir bedel karşılığında onu bırakmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Rekor düzeyde transfer bedeli

Barcelona tarafından sunulan ikinci teklif bile kulüp tarihindeki rekoru kırmaya yetiyordu. Şimdiye kadar Katalanların en pahalı transferi, İngiltere milli takımının yıldızı Keira Walsh idi. Barcelona, 2022 yılında onu Manchester City'den 400 bin sterlin (yaklaşık 470 bin dolar) karşılığında transfer etmişti. O dönemde bu rakam, kadın futbolu için dünya rekoru olarak kaydedilmişti.

Ancak son yıllarda kadın futbolundaki mali durum keskin bir şekilde değişti. Keira Walsh'un transferi şu anda tarihteki en pahalı işlemler listesinde ilk yirmiye bile girmiyor. Caroline için teklif edilen yeni rakamın ise Barcelona için yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. Transferin kesin değeri henüz açıklanmasa da, Walsh'un rakamından önemli ölçüde daha yüksek olduğu söyleniyor.

Caroline'in Manchester City'deki başarıları

Brezilyalı forvet, Ocak 2025'te ABD'nin North Carolina Courage kulübünden İngiltere Premier League'e katılmıştı. Kısa sürede takımın ana liderlerinden biri haline geldi. Özellikle 2025-26 sezonunda 9 gol ve 5 asistle, Manchester City'nin 10 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.

Şubat ayında Chelsea kalesine attığı hat-trick, sezonun en parlak anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Caroline, sezonun bir kısmını sakatlık nedeniyle kaçırmasına rağmen, verimlilik açısından ligde sadece Khadija Shaw, Vivianne Miedema ve Alessia Russo gibi yıldızların gerisinde kaldı.

Barcelona kadrosundan birkaç hücum oyuncusunun ayrılması nedeniyle, kulüp yönetimi Caroline'i ideal bir yedek olarak görüyor. Sahadaki dinamik hareketleri ve beklenmedik anlarda maçın kaderini belirleme yeteneği, Katalanlar için çok kritik görülüyor. Şu anda Barcelona üçüncü ve son teklifini hazırlıyor.