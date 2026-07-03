Georgia Stanway Arsenal'i Seçme Nedenini Açıkladı

İngiltere kadın milli takımı oyuncusu ve Avrupa şampiyonu Georgia Stanway, Almanya'nın Bayern Münih kulübündeki dört yıllık kariyerinin ardından ülkesine dönmeye karar verdi. Cuma günü Arsenal'e katıldığı resmen açıklanan futbolcu, bu transferin arkasındaki nedenleri ve neden özellikle Londra kulübünü seçtiğini detaylandırdı. Goal.com'un haberine göre.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bayern ile dört kez Bundesliga şampiyonluğu yaşamış ve takımın Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar yükselmesinde büyük pay sahibi olmuş olsa da, vatan hasreti çekiyordu. Arseblog'un bildirdiğine göre Stanway, Arsenal ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı ve anlaşmada sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Vatan Hasreti ve Profesyonel Gelişim

The Athletic'e verdiği röportajda Stanway, Almanya'da kendisini biraz izole edilmiş hissettiğini itiraf etti. Sözlerine göre, İngiltere milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu kazandıktan sonra bu başarının görkemini Almanya'da tam olarak hissedemedi. "Bayern kadrosundaki tek İngiliz futbolcu olarak galibiyet sevincini paylaşacak yakınlarım yoktu. Kendi taraftarlarımın önünde oynamak ve her gün Lionesses (Aslanlar) ile hissettiğim atmosferde olmak istedim", diyor futbolcu.

Ayrıca Georgia Stanway, Almanya şampiyonasındaki rekabet düzeyinden de tamamen tatmin olmadığını gizlemedi. Bayern'in dört yılda sadece iki kez mağlubiyet aldığını düşünürsek, futbolcu daha güçlü bir baskı ve daha yüksek talepler altında oynamak istedi. İngiltere Kadınlar Süper Ligi şu an Avrupa'nın en rekabetçi ligi olarak kabul ediliyor.

Neden Özellikle Arsenal?

Transfer piyasasında Stanway'e sadece Arsenal değil, İngiltere'nin bir diğer devi Chelsea ve Avrupa'da sekiz kez şampiyon olan Lyon da ciddi ilgi göstermişti. Ancak futbolcu, ailesine yakın olmak ve Londra kulübünün projesinin kendisine daha uygun gelmesi nedeniyle "Gunners"ı seçti.

Bu transfer İngiltere kadın futbolu için önemli bir gelişmedir, çünkü milli takımın önde gelen temsilcilerinden biri en verimli çağında ülkesine dönüyor. Bu durum sadece Arsenal kadrosunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm ligin prestijini daha da artıracaktır. Stanway, artık ailesinin neredeyse her maçını doğrudan stadyumdan izleyebilecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Hatırlatmak gerekirse, Stanway Bayern formasıyla sadece ligde değil, kupa turnuvalarında da zaferler kazanarak iki kez "treble" yapmıştı. Şimdi aynı başarıları Arsenal formasıyla tekrarlamayı hedefliyor.