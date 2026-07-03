Georgia Stanway Arsenal'i Seçme Nedenini Açıkladı

·18·Spor
Georgia Stanway Arsenal'i Seçme Nedenini Açıkladı

İngiltere kadın milli takımı oyuncusu ve Avrupa şampiyonu Georgia Stanway, Almanya'nın Bayern Münih kulübündeki dört yıllık kariyerinin ardından ülkesine dönmeye karar verdi. Cuma günü Arsenal'e katıldığı resmen açıklanan futbolcu, bu transferin arkasındaki nedenleri ve neden özellikle Londra kulübünü seçtiğini detaylandırdı. Goal.com'un haberine göre.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bayern ile dört kez Bundesliga şampiyonluğu yaşamış ve takımın Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar yükselmesinde büyük pay sahibi olmuş olsa da, vatan hasreti çekiyordu. Arseblog'un bildirdiğine göre Stanway, Arsenal ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı ve anlaşmada sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Vatan Hasreti ve Profesyonel Gelişim

The Athletic'e verdiği röportajda Stanway, Almanya'da kendisini biraz izole edilmiş hissettiğini itiraf etti. Sözlerine göre, İngiltere milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu kazandıktan sonra bu başarının görkemini Almanya'da tam olarak hissedemedi. "Bayern kadrosundaki tek İngiliz futbolcu olarak galibiyet sevincini paylaşacak yakınlarım yoktu. Kendi taraftarlarımın önünde oynamak ve her gün Lionesses (Aslanlar) ile hissettiğim atmosferde olmak istedim", diyor futbolcu.

Ayrıca Georgia Stanway, Almanya şampiyonasındaki rekabet düzeyinden de tamamen tatmin olmadığını gizlemedi. Bayern'in dört yılda sadece iki kez mağlubiyet aldığını düşünürsek, futbolcu daha güçlü bir baskı ve daha yüksek talepler altında oynamak istedi. İngiltere Kadınlar Süper Ligi şu an Avrupa'nın en rekabetçi ligi olarak kabul ediliyor.

Neden Özellikle Arsenal?

Transfer piyasasında Stanway'e sadece Arsenal değil, İngiltere'nin bir diğer devi Chelsea ve Avrupa'da sekiz kez şampiyon olan Lyon da ciddi ilgi göstermişti. Ancak futbolcu, ailesine yakın olmak ve Londra kulübünün projesinin kendisine daha uygun gelmesi nedeniyle "Gunners"ı seçti.

Bu transfer İngiltere kadın futbolu için önemli bir gelişmedir, çünkü milli takımın önde gelen temsilcilerinden biri en verimli çağında ülkesine dönüyor. Bu durum sadece Arsenal kadrosunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm ligin prestijini daha da artıracaktır. Stanway, artık ailesinin neredeyse her maçını doğrudan stadyumdan izleyebilecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Hatırlatmak gerekirse, Stanway Bayern formasıyla sadece ligde değil, kupa turnuvalarında da zaferler kazanarak iki kez "treble" yapmıştı. Şimdi aynı başarıları Arsenal formasıyla tekrarlamayı hedefliyor.

Georgia StanwayArsenalBayern MunichEnglish FootballTransfers
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya Kupası 2026: Üç Maç İçin Net Tahminler — Seri Devam Edecek mi?Dünya Kupası 2026: Üç Maç İçin Net Tahminler — Seri Devam Edecek mi?Bugün, 17:16Cristiano Ronaldo Neden Her Zaman Lionel Messi'den Daha Fazla Eleştiriliyor? Louis Saa Nedenini AçıkladıCristiano Ronaldo Neden Her Zaman Lionel Messi'den Daha Fazla Eleştiriliyor? Louis Saa Nedenini AçıkladıBugün, 17:15Scaloni'den Yeşil Burun Adaları uyarısı: «Hata affedilmez»Scaloni'den Yeşil Burun Adaları uyarısı: «Hata affedilmez»Bugün, 17:00Napoli, Allegri ile yeni bir döneme başlıyorNapoli, Allegri ile yeni bir döneme başlıyorBugün, 16:57Napoli, Massimiliano Allegri'yi Yeni Teknik Direktör Olarak AtadıNapoli, Massimiliano Allegri'yi Yeni Teknik Direktör Olarak AtadıBugün, 16:18Arsenal ve Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz İsveçli forvetin geleceği hakkında konuştuArsenal ve Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz İsveçli forvetin geleceği hakkında konuştuBugün, 16:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı