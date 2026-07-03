Harry Kane, İngiltere Milli Takımı için Lionel Messi seviyesinde bir öneme sahip oldu

İngiltere Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu Harry Kane, bugün takım için Lionel Messi'nin Arjantin için taşıdığı öneme benzer bir seviyeye ulaştı. Bayern Münihli forvet, sadece golleriyle değil, sahadaki liderlik vasıfları ve takım oyununu şekillendirmedeki rolüyle de öne çıkıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Eski futbolcu Stan Collymore, Goal'e verdiği röportajda Kane'in mevcut durumuna ve milli takım başarılarına olan eşsiz katkısına değindi. Collymore'a göre Kane, zihinsel hazırlığı ve istikrarıyla önceki nesil forvetlerden açıkça ayrılıyor. İngiltere Milli Takımı şu anda birçok açıdan kaptanının yeteneklerine bağımlı durumda.

Liderlik ve rekorlar: Kane neden vazgeçilmez bir futbolcu?

Geçen sezon Almanya Bundesliga'da 61 gol atarak iki kez şampiyonluk yaşayan Kane, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da yüksek temposunu koruyor. Turnuvaya Hırvatistan karşısında yaptığı duble ile başlayan oyuncu, ardından Kongo DC ve Panama maçlarında da skor tabelasına adını yazdırdı. Uluslararası arenadaki toplam gol sayısı şu anda 84'e ulaştı.

Stan Collymore, Kane'in sahada olmadığı bir senaryoda İngiltere'nin nasıl bir duruma düşeceğini hayal etmenin zor olduğunu vurguluyor. Bu durum, Arjantin Milli Takımı'nın Lionel Messi yokluğunda oyun seviyesinin ciddi oranda düşmesine benzetiliyor. İngiltere kadrosunda yetenekli gençler olsa da, Kane'in yerini doldurabilecek seviyede bir merkez forvet henüz görünmüyor.

"Harry Kane olmadığında takımın nasıl oynayacağını bilmiyoruz çünkü neredeyse tüm maçlarda yer alıyor. Ollie Watkins veya Jude Bellingham gibi oyuncular hücumda görev yapabilir ancak Kane'in sunduğu istikrarlı sonucu garanti edemezler," diyor Collymore.

Gelecekteki sorunlar ve altyapı sistemi

İngiliz futbolundaki en büyük endişelerden biri, Kane'in yerini alabilecek genç forvetlerin eksikliği. Uzmanlara göre, ne 21 yaş altı takımında ne de daha alt yaş gruplarında Harry Kane gibi evrensel bir "dokuz numara" yetişmiyor. Bu durum gelecekte milli takım için ciddi bir sorun teşkil edebilir.

Buna rağmen, Thomas Tuchel yönetimindeki takım şu anda Kane'in mükemmel formundan maksimum düzeyde yararlanıyor. Avrupa Şampiyonası'ndaki şanssız ve sakatlıklarla geçen maçların ardından Kane, Almanya'daki başarılı sezonu sayesinde özgüvenini tamamen geri kazandı. Mevcut durumu, İngiltere'yi Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyacak ana güç olarak hizmet ediyor.