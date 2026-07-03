Yapay Zeka Yarışı: Google'ın Enerji Tüketimi Yüzde 37 Arttı

Google, 2026 yılı çevresel raporunu yayınladı. Raporda, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesinin, şirketin altyapısının enerji tüketiminde benzeri görülmemiş bir artışa neden olduğu kabul edildi. 2025 yılı sonu itibarıyla elektrik enerjisi tüketimi, geçen yıla göre yüzde 37 artarak 43,6 milyon MW·saat olarak gerçekleşti. Bilgi için, bu miktar Yeni Zelanda veya Danimarka gibi koca bir ülkenin yıllık tüketimine eşittir. Ixbt.com haberi veriyor.

Enerji tüketimindeki bu keskin artışın temel nedeni olarak Google Cloud platformunun genişlemesi, Gemini üretken modellerinin geliştirilmesi ve arama motoru hesaplama güçlerinin artması gösteriliyor. Ayrıca, YouTube platformunun ölçeklenmesi de ek yük oluşturdu. ixbt.com verilerine göre, 2019'dan bu yana şirketin toplam enerji tüketimi yüzde 250'den fazla arttı; bu da küresel yapay zeka yarışının enerji sistemleri üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor.

Yeşil Enerji ve Teknolojik Verimlilik

Durumun karmaşıklığına rağmen Google, sera gazı emisyonlarını enerji tüketimi artışından kısmen "ayrıştırmayı" başardığını vurguluyor. Şirketin büyük miktarlarda temiz enerji kaynakları satın alması sonucunda operasyonel emisyon miktarı yıl boyunca yüzde 2 azaldı. Kurum, dokuz yıldır üst üste yıllık tüketimine eşit miktarda yenilenebilir enerji satın alıyor. Ancak bu denge yıllık bazda olup, bazı veri merkezleri belirli zamanlarda hala fosil yakıtlar üzerinden çalışmaya devam ediyor.

Google, yapay zeka altyapısının verimliliğini artırmak için de aktif olarak çalışıyor. Şirketin veri merkezlerinin enerji verimliliği endeksi (PUE) 1,09 olarak gerçekleşti ve bu, sektör ortalamasından yüzde 83 daha iyi bir değerdir. Özellikle, yeni nesil TPU Ironwood işlemcilerinin, 2018'de tanıtılan ilk modellerden 30 kat daha tasarruflu olduğu bildirildi. Ayrıca, Gemini sistemlerinde tek bir metin sorgusu için harcanan enerji bir yıl içinde 33 kat azaldı.

Nükleer Enerji ve Gelecek Planları

Gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Google daha sürdürülebilir kaynaklara yatırım yapıyor. Şirket şu büyük projeleri yürütüyor:

Kairos Power şirketinden küçük modüler nükleer reaktörler aracılığıyla enerji satın almaya yönelik dünyadaki ilk kurumsal anlaşma;

600 MW kapasiteli Duane Arnold nükleer güç santralinin yeniden devreye alınmasına katılım;

Jeotermal enerji ve kontrollü termonükleer füzyon projelerine yatırımlar.

Buna rağmen, tedarik zincirindeki dolaylı emisyonlar (Scope 3) sorunu devam ediyor. Yeni veri merkezlerinin inşası ve özelleşmiş yarı iletkenlerin üretimi nedeniyle bu kategorideki emisyonlar yüzde 25 arttı. Google raporunda, yapay zekanın sadece enerji tüketimini artırmadığı, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye de yardımcı olduğu belirtiliyor. Örneğin, Google Haritalar'daki rota optimizasyonları ve akıllı enerji yönetim sistemleri, diğer kuruluşların 41 milyon ton CO2 emisyonunu azaltmasına yardımcı oldu.

Sonuç olarak Google temsilcileri, yapay zeka altyapısının şu anda küresel enerji sisteminin düşük karbonlu kaynaklara geçişinden daha hızlı geliştiğini kabul etti. Bu nedenle, önümüzdeki yıllardaki temel görev hesaplamaları azaltmak değil, iklime zarar vermeden büyümeyi sağlayan yeni bir enerji altyapısı oluşturmak olacaktır.