Madrid'in Real Madrid kulübü, transfer piyasasında sıradaki sansasyonel hamlesini yapmaya yakın. İspanyol devinin dikkat merkezi şu anda Bayern Münih formasıyla göz kamaştıran kanat oyuncusu Michael Olise. Haberlere göre, "Kraliyet Kulübü" 24 yaşındaki Fransız futbolcu için rekor düzeyde 223 milyon euro ödemeye hazır. Bunu Goal.com haber veriyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Michael Olise futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olacak ve 2017 yılında Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye geçtiği dönemdeki rekoru kıracak. Florentino Perez, "Galactico" politikasına sadık kalarak, dünyanın en yetenekli isimlerini Santiago Bernabeu Stadyumu'nda toplamaya devam ediyor.

Saha: "Bunlar akıl almaz rakamlar"

Fransa milli takımının eski forveti Louis Saha, Goal.com'a verdiği röportajda bu olası transfer hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Saha'ya göre Olise, son iki yıldaki yükselişiyle böyle bir takdire layık. Saha, modern futboldaki fiyatların aşırı yüksek olduğunu kabul etse de futbolcunun yeteneğini yüksek değerlendirdi.

"Bunlar tamamen çılgınca rakamlar. Ancak bence böyle tartışmaları hak ediyor. Çocuğun bir iki yıl içinde başardıkları tek kelimeyle inanılmaz", diyor Louis Saha. Gerçekten de Olise'nin kariyeri kısa sürede keskin bir yükseliş gösterdi: 2021 yılında İngiltere Championship'te Reading formasıyla oynuyordu.

Michael Olise 2025-26 sezonunda fenomenal sonuçlar elde etti. Tüm turnuvalarda 25 gol atıp 28 asist yaptı. İşte bu verimlilik Real Madrid gözlemcilerini etkiledi. Madridliler onu, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior ile birlikte korkutucu bir hücum üçlüsü oluşturmak için ana aday olarak görüyor.

Olise şu anda Bayern Münih kadrosunda iki kez Bundesliga şampiyonluğu yaşamış durumda ve 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının önemli bir parçası haline geldi. Tekniği, saha görüşü ve standart durumlardaki becerisi onu dünyanın en tehlikeli ofansif orta saha oyuncularından biri yaptı.

Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, bu sadece Real Madrid için değil, tüm Avrupa futbol piyasası için yeni bir dönemi başlatacak. Özbekistanlı futbolseverler için de bu transferin ilgi çekici olacağı kesin, çünkü Madrid kulübü bölgemizde her zaman en çok taraftara sahip takımlardan biri olmuştur.