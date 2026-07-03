Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecek amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalışırken, kullanıcıların uzun yıllardır şikayet ettiği bir sorunu çözmeye yakın görünüyor. Son bilgilere göre, Galaxy S27 Ultra modeli nihayet batarya kapasitesinde önemli bir artışa imza atabilir. Bu, marka hayranları için son yedi yıllık durgunluktan sonraki en büyük yeniliklerden biri olacak. Ixbt.com haber veriyor.

Saygın Schrodinger (Phone Futurist) sızıntı kaynağının bildirdiğine göre, Samsung mühendisleri Galaxy S27 Ultra modeline 5600 ile 6020 mAh arasında kapasiteye sahip bir batarya yerleştirme olasılıklarını değerlendiriyor. Daha önce şirketin temkinli davranarak 5200 mAh'lik bir seçenekte karar kılacağı tahmin ediliyordu, ancak şu anda Samsung SDI birimi tarafından geliştirilen daha yüksek kapasiteli hücreler öncelikli görev haline gelmiş durumda.

Teknolojik Yaklaşım ve İnovasyonlar

İlginç olan şu ki, Samsung şu anda Çinli akıllı telefon üreticilerinin (örneğin Xiaomi ve Honor) aktif olarak kullandığı silikon-karbon (Si-C) bataryalara geçmeyi planlamıyor. Bunun yerine şirket, geleneksel lityum-iyon bataryaları geliştirme yoluna gitmek istiyor. Bu süreç, hücre yapısının iyileştirilmesi, bileşenlerin daha sıkı yerleştirilmesi ve enerji depolama yoğunluğunun artırılması yoluyla gerçekleştirilecek.

Ayrıca, serinin yeni modeli Galaxy S27 Pro hakkında da ilk bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, söz konusu cihazın 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılması bekleniyor. Bu değer, amiral gemisi serisindeki orta segment bir model için beklenenden daha yüksek bir sonuç olabilir.

Şunu belirtmekte fayda var ki, bu haberi paylaşan Schrodinger, daha önce Galaxy S26 Plus modelinin teknik özelliklerini doğru tahmin etmiş ve iPhone akıllı telefonlarının yıl dönümü (iPhone 20) modeli hakkındaki bilgileriyle güven kazanmıştı. ixbt.com yayını da bu kaynağın verilerinin gerçeğe yakın olduğunu onaylıyor.

Özbekistan pazarında Samsung amiral gemileri her zaman kamera kalitesi ve ekran parlaklığı ile öne çıkmıştır. Ancak birçok yerel kullanıcı, rakiplerin (özellikle Çinli markaların) daha uzun pil ömrü sunma yeteneğini tercih ediyordu. Eğer Galaxy S27 Ultra gerçekten 6000 mAh üzerinde bir kapasiteye sahip olursa, bu durum modelin pazardaki üstünlüğünü şüphesiz mutlak bir seviyeye taşıyacaktır.

Şimdilik bu değişikliklerin test ve tasarım aşamasında olduğunu unutmamak gerekir. Eğer plan gerçekleşirse, Samsung uzun yıllardır süregelen 5000 mAh "sınırını" aşarak akıllı telefon otonomisi konusunda yeni bir dönem başlatacaktır.