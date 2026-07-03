Tunus'ta doping skandalı: 8 futbolcünün testi pozitif

·53·Spor
Tunus'ta doping skandalı: 8 futbolcünün testi pozitif

Tunus milli takımının sekiz futbolcusunun, 2026 Dünya Kupası sırasında verdikleri doping testlerinde yasaklı madde izlerine rastlandığı bildirildi.

Daily Mail'in haberine göre, futbolcuların organizmasında Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından yasaklanan klenbuterol maddesi tespit edildi.

Sekiz futbolcünün testi pozitif çıktı

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tunus milli takımının sekiz üyesinin verdiği numuneler pozitif sonuç verdi.

Söz konusu madde, hava yollarını genişletme özelliğine sahip olan ve WADA'nın yasaklı maddeler listesinde yer alan klenbuteroldür.

Madde vücuda nasıl girmiş olabilir?

İlk tahminlere göre, klenbuterol futbolcuların vücuduna kasıtlı olarak değil, kontamine olmuş et tüketimi yoluyla girmiş olabilir.

Tunus milli takım oyuncularının söz konusu eti Meksika'daki antrenman kampında tükettikleri belirtiliyor.

Bu durum henüz kesin bir sonuç olarak onaylanmadı. Durumla ilgili olarak futbolcuların oynadığı kulüplere de bilgi verildi.

Tunus Dünya Kupası'na erken veda etmişti

Tunus milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemedi.

İlk turdaki mağlubiyetin ardından ülke futbol federasyonu, teknik direktör Sabri Lamouchi'yi görevden almıştı.

Ardından takımı Herve Renard yönetti ancak Tunus, onun liderliğinde oynanan kalan iki maçta da mağlubiyet yaşadı.

Şimdi futbolcuları nasıl bir karar bekliyor?

Sekiz futbolcunun testinde aynı maddenin tespit edilmesi durumu daha da ciddileştiriyor.

Şimdi anti-doping kurumlarının maddenin vücuda nasıl girdiğini araştırması ve futbolculara yönelik bir ceza uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar vermesi bekleniyor.

TunisyaDaily MailSabri Lamouchi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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