Samsung katlanabilir akıllı telefon fiyatları keskin artıyor: Z Fold 8 Ultra'nın rekor kırması bekleniyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki katlanabilir akıllı telefonlarının fiyatlarını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. WinFuture'ın Avrupalı perakendecilerden edindiği bilgilere göre, yeni nesil cihazların fiyatları önceki modellere kıyasla çok daha yüksek olacak. Bu değişikliğin özellikle premium segmentteki kullanıcıların bütçesini ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

En şaşırtıcı rakamlar Galaxy Z Fold 8 Ultra modeline ait. Bilgilere göre, bu amiral gemisinin en üst konfigürasyonu Avrupa pazarında 2800 euro civarında fiyatlandırılabilir. Standart Galaxy Z Fold 8 modelinin en üst versiyonunun ise 2600 euro fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyatlar, Samsung akıllı telefon tarihindeki en yüksek değerlerden biri olup, markanın fiyatlandırma politikasında yeni bir dönemi temsil ediyor.

Fiyat artışının temel nedenleri

Uzmanlara göre, bu keskin fiyat artışının birkaç objektif nedeni var. Birincisi, dünya pazarında DRAM ve NAND bellek modüllerinin fiyatlarının sürekli artması, doğrudan üretim maliyetlerini etkiliyor. Akıllı telefonların RAM ve depolama kapasitesi ne kadar yüksek olursa, bu fark o kadar belirgin hale geliyor.

İkincisi, Ultra modelinin teknik özellikleri, yani geliştirilmiş ekran teknolojisi ve karmaşık katlama mekanizması da nihai fiyatın oluşumunda önemli bir rol oynuyor. Samsung, amiral gemisi cihazlarını sadece bir iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda yüksek teknolojik statü sembolü olarak konumlandırıyor; bu da fiyatların Apple iPhone amiral gemilerinden bile daha yüksek olmasına yol açıyor.

Yeni cihazların fiyat listesi yaklaşık olarak şu şekilde görünecek:

Galaxy Z Fold 8 Ultra (en üst versiyon) — 2800 euro;

Galaxy Z Fold 8 (en üst versiyon) — 2600 euro;

Yeni nesil akıllı saatler de buna bağlı olarak daha yüksek fiyatlarla sunulacak.

Özbekistan pazarı için bu fiyatlar, gümrük vergileri ve lojistik maliyetleri hesaba katıldığında daha da yüksek olabilir. Şu anda yerel pazarda Galaxy Z Fold serisi üst segmentte yerini koruyor, ancak 30 milyon somu aşan fiyatların talebi biraz düşürmesi veya alıcıların önceki nesil modellere daha fazla yönelmesine neden olması muhtemeldir.

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğini bu yıl 22 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu etkinlikte sadece akıllı telefonlar değil, aynı zamanda güncellenmiş akıllı saatler ve diğer ekosistem cihazları da tanıtılacak. Resmi fiyatlar ve teknik özellikler o gün onaylanacak.

Özetle, Samsung katlanabilir akıllı telefon pazarındaki liderliğini korurken, fiyat konusunda da yeni zirvelere ulaşıyor. Eğer içeriden gelen bilgiler doğruysa, Galaxy Z Fold 8 Ultra piyasadaki en pahalı seri üretim akıllı telefonlardan biri olacak.