Bayern Münih Savunmasını Güçlendirdi: Nathaniel Brown Münih Kulübüne Transfer Oldu

·9·Spor
Bayern Münih Savunmasını Güçlendirdi: Nathaniel Brown Münih Kulübüne Transfer Oldu

Münih'in Bayern kulübü, yaz transfer dönemindeki bir sonraki sansasyonel anlaşmasını tamamladı. Almanya milli takımının yetenekli sol beki Nathaniel Brown, Eintracht Frankfurt'tan Münih ekibine katıldı. Bu transfer, Vincent Kompany liderliğindeki yeni projenin savunma hattını yeniden yapılandırma yolundaki önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Goal.com haber veriyor.

Kulübün resmi açıklamasına göre, 23 yaşındaki futbolcu ile 2031 yazına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalandı. Bayern, bu transfer için Frankfurt kulübüne 55 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşma gereği, futbolcunun eski takımı Nürnberg de bu tutarın yüzde 12,5'sine denk gelen bir pay alacak.

Nathaniel Brown, son iki sezonda Eintracht formasıyla istikrarlı bir performans sergileyerek uzmanların dikkatini çekmişti. Frankfurt kulübüyle toplam 75 maça çıkan oyuncu, 7 gol ve 13 asist yapmayı başardı. Hem savunmadaki hem de hücumdaki etkinliği, Münihli gözlemciler tarafından yüksek puan aldı.

Çocukluk hayalinin gerçekleşmesi

Aslen Bavyeralı olan Nathaniel Brown için bu transfer sadece sporda yeni bir aşama değil, aynı zamanda sıcak yuvasına dönüşün bir simgesi. Amberg şehrinde doğup büyüyen futbolcu, çocukluğundan beri özellikle Bayern takımını tuttuğunu gizlemedi. Kendi sözlerine göre, Allianz Arena'ya ev sahibi olarak çıkmak onun için tarif edilemez bir onur.

"Bu duyguları kelimelerle anlatmak zor. Bayern, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ben bu bölgeden olduğum için, doğup büyüdüğüm şehirde neredeyse herkes bu takımı tutuyor. Bu benim için çok değerli ve kariyerimde dev bir adım", diye belirtti futbolcu kulüp basın servisine verdiği röportajda.

Brown, profesyonel futbol yolculuğunun kolay geçmediğini de belirtti. 17 yaşına kadar sol bek olacağını hayal etmediğini söyleyen oyuncu, ancak genç takımındaki değişikliklerden sonra profesyonel seviyeye çıkabileceğini anladığını ifade etti. Ancak Bayern gibi bir devde oynamak, uzun süre boyunca onun için sadece ulaşılamaz bir hayaldi.

Yeni sezondaki hedefler

Vincent Kompany yönetimindeki takımda Nathaniel Brown, ilk 11 için mücadele etmeye hazır. Gelişi, takımın sol kanadındaki rekabeti artıracak ve taktik şemalarda çeşitlilik sağlayacak. Futbolcu, yeni takımıyla birçok kupa kazanmayı ve taraftarların güvenini boşa çıkarmamayı hedefliyor.

"Maksimum düzeyde başarıya ulaşmak istiyorum. Bayern ile birçok kupa kazanmak ve bunları taraftarlarımızla birlikte kutlamak temel hedefim. Kişisel planda ise büyümeye ve becerilerimi geliştirmeye devam etmek istiyorum", diye ekledi savunmacı. Münih taraftarları, bu transferi takım savunmasını gençleştirme yolunda stratejik bir hamle olarak sıcak karşıladı.

Bayern MunichNathaniel BrownTransferFutbolBundesliga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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